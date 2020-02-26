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學測數學滿級分暴增二階面試減少 家長憂今年超額更慘

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
全國十二年國教家長聯盟今天發出新聞稿說，今年學測再度重演去年數學滿級分過多的錯誤，將造成大學申請分發陷入賭博、不公平及黑箱威脅，尤以理工醫學院高分群受影響最重。本報資料照片
全國十二年國教家長聯盟今天發出新聞稿說，今年學測再度重演去年數學滿級分過多的錯誤，將造成大學申請分發陷入賭博、不公平及黑箱威脅，尤以理工醫學院高分群受影響最重。本報資料照片

全國十二年國教家長聯盟今天發新聞稿表示，今年學測再度重演去年數學滿級分過多的錯誤，將造成大學申請分發陷入賭博、不公平及黑箱威脅，尤以理工醫學院高分群受影響最重，接著更排擠到中段學生的理想志願，加上今年受到香港反送中及新冠肺炎疫情影響，預估會有許多原本要前往香港或大陸就讀的畢業生將會留在台灣，因此今年學生會面對更不確定的分發，落榜或重考者必定爆增，制度顯然讓年復一年的大學入學考招陷入惡性循環。今年遇到疫情延燒，二階面試可能會大幅減少，讓慘狀更為惡化。

家長聯盟要求教育部立即採取補救措施，包括：增加志願數至12個，細分級分至30或45級以增加鑑別度。

家長聯盟表示，大考中心有30年的出題經驗，出題過程一向嚴謹，包括有闈內試考生和試考高中師，107年數學滿級分3700人、2.75%，卻倍增至108年7782人、5.82%，再飆升到今年的1萬4489人、11.22%，二年爆增幾乎四倍之多。這不應該是大考中心主任請辭可以卸責，教育部有責任深入調查整個過程是否有人為因素、人謀不臧，對所有應負責任的人究責懲處。

家長聯盟說，更令人憂心的是，今年受到香港反送中及新冠肺炎疫情影響，過去約有上千名前往香港或中國大陸就讀的畢業生將會留在台灣，因此今年學生會面對更不確定的分發，落榜或重考者必定爆增，制度顯然讓年復一年的大學入學考招陷入惡性循環。另因為同級分過多，一階篩選人數就會爆增，再加上學測成績沒有鑑別度，錄取的重心就會放在面試和備審資料等主觀性強的項目，增加黑箱及不公平的疑慮。

教育部日前表示，數學科滿級分人數由去年的7782人大幅增加至1萬4489人，比例由5.82%增加至11.22%，未能充分反應招聯會招生選才篩選需求。不過，今年英文科滿級分人數比例從去年(108學年度)的5.66%下降至4.60%，強化了高分群學生的鑑別度，且國文、社會、自然三科鑑別度維持穩定，使得國英數自四科組合滿級分人數僅小幅增加184人、國英數社四科組合更只微幅增加32人；又招聯會今年增加「增加科目」及「分科篩選」的篩選關卡，依其模擬推估所示，應能明顯發揮降低超額篩選的作用。

教育部已責成招聯會須因應個人申請的一階篩選情況，做好維持甄試品質的準備，也請招聯會後續應督導大考中心的命題規畫，確實符合該會的招生選才篩選需求，例如學測各科鑑別度應維持在過去10年的穩定性、數學科鑑別度應以落於107與108學測之間為目標、並強化題庫試題運用等。

滿級分 108學測 教育部 數學

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