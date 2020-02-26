北科大打造螞蟻大小光控機器人 轉彎導航爬坡一把罩

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
北科大光電系助理教授鄭鈺潔（右二）與碩士生李軒（右一）、呂浩銓（左二）研究團隊。圖／北科大提供
北科大光電系助理教授鄭鈺潔（右二）與碩士生李軒（右一）、呂浩銓（左二）研究團隊。圖／北科大提供

台北科技大學光電工程系助理教授鄭鈺潔團隊與芬蘭團隊合作，使用光敏軟材料結合剪紙創意，歷時三年製作出光驅動微型軟性機器人，大小如螞蟻般，不但可遠端遙控轉彎、導航定位，還能爬坡。

北科大表示，鄭鈺潔團隊突破以往軟性架構無法執行複雜運動的不足，為微米（µm）尺度、顯微鏡下的自動化開啟新視野。此成果登上國際光電材料領域頂尖期刊Advanced Materials，更獲選為當期封面。

鄭鈺潔說，他們以為最小的電控微型機器只能到釐米（mm）尺寸，一直無法縮小到微奈米尺寸。尺度更小的雖有分子結構式的化學奈米機器人，但從釐米到奈米之間，可達到顯微鏡下自動化的微米機器人，尚無好的解決辦法。

以往微型軟性機器人受限於材料特性，只能往前、往後移動，無法執行轉彎或到達定點這類較複雜的運動。團隊為此找新的驅動來源，藉由輻射傳遞能量的光波，是這份研究核心問題的解決方案。

鄭鈺潔說，他們利用厚度為50微米、薄如人髮的液晶聚合物薄膜，結合剪紙概念將2D薄膜轉化為3D的幾何結構，利用光對此多瓣結構進行型變控制，達到步階式的光誘導機械運動（photomechanical movements），成功實現以光控制的滾動式微型機器人。不僅可由光導航複雜路徑，移動速度最高可達每秒5釐米，甚至可爬上最高6度的斜坡。

北科大表示，鄭鈺潔2016年從Intel研發工程師轉戰北科大教職，當時發現台灣液晶與半導體產業發展多年，卻少有人研究用光去控制液晶高分子的題目，在釐米與奈米之間的微型機器人研究也缺乏進展與突破。他提出這個跨光學與材料領域的研究，獲科技部107年度「愛因斯坦年輕學者培植計畫」支持。

奈米 北科大

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