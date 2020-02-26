阿里山學子沒補習 衝出學測4科57級分

大學學測成績日前公布，嘉義市私立輔仁中學生吳哲源家住阿里山鄉，學習資源較缺乏，靠著自我要求磨練的精神，今年學測成績自然組4科總和57級分，衝出佳績，校方表示，吳哲源認真的表現是偏鄉學子「最佳表率！」

校方說，吳哲源國中會考成績為2A3B，今年大學學測又衝出佳績，半年前多益成績還取得960分，他國中就讀輔仁後，學校給予充分的學習資源，6年未補習的他，積極參加學校課程，國中到高二為籃球校隊養成自我要求磨練的精神，終於在今年學測考取高分。

另外，輔仁中學四科滿級分60級分的學生有蔡博任、江秉蒝、陳君瑋等3人，109年大學特殊選才共有9位學生錄取台大、中山、中正、海洋等知名大學，錄取學生人數為嘉義之冠。

校長李國榮表示，本校師生每學年參加校外競賽達36項之多，逾400人次榮獲縣市、區域、全國或國際的獎項。

每年有6到8個國際文化體驗志工交流團，擴展學生國際視野，有800人次通過國、英、數、自、資訊設計等各學科檢定考試，讓每一位輔仁學生都能適性揚才、陶冶品行和發展興趣，豐富學生學習，使他們在未來升高中、升大學的路上，奠定厚實的基礎。