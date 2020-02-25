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學測數學難度為何「失算」？ 恐因沒找到合適試考生

聯合報 / 記者潘乃欣／即時報導
家長建議大考中心命學測、指考題目時，建置題庫來確保試卷穩定性和鑑別度。圖／取自大考中心官方網站
家長建議大考中心命學測、指考題目時，建置題庫來確保試卷穩定性和鑑別度。圖／取自大考中心官方網站

大學學測命題經命題老師、試考生等角色層層把關，今年數學滿級分卻超過1.4萬人創歷年新高，高分群鑑別度不足。大考中心主任張茂桂昨天為負行政責任，主動請辭獲准。知情人士說，今年學測入闈時間和總統大選、大學期末考撞期，大考中心沒找到最合適試考生，加上命題小組未警覺難題太少，是全卷太簡單的可能因素。

每年學測結束前14天，大考中心安排闈長、命題老師、試考生等20多名工作人員入闈場，考完試才出關。大考中心曾說明，每次考試約邀四名試考生，通常是台大醫科大一生等程度頂尖者。他們入闈後要寫各科考卷，做為難易度調整參考。

大考中心昨坦言，今年學測數學只有一題難題。一名知情人士向本報表示，今年學測入闈與總統大選、大學期末考撞期，大考中心沒找到第一批鎖定人選。這可能導致試考生程度不足，沒發現全卷難題太少。

一名數次參與我國大型考試試務的學者指出，每份考卷命題後，會設定幾個檢核點，區分出全卷有幾題容易、幾題中等、幾題難，確保難易度。若發現只有一題難題，可能是入闈人員當時沒有警覺，所以沒有調整。

有關大考中心主任因數學滿分人數太多就下台一事，一名熟識張茂桂的學者說，他認為張茂桂是有風骨的學者，勇敢承擔責任。張茂桂是中研院社會所院士，數學命題上基於尊重專業，傾向相信內部同事，造成高分群鑑別力不足。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，為何一份命題小組人員全都認同的試卷，最後沒達到預期目標？未來大考中心要加強管控，或建立題庫，避免用過多自編題目，影響試卷穩定性。

謝國清也說，這次成績顯示台灣學生數學很好，也算好消息。不過甄選名額有限且考生眾多，一定會造成超篩等現象。面對即將展開的個人申請第二階段面試，學生要更清楚自己想讀什麼，各校系二階甄試也應展現足夠的招生專業。

按規定，大考中心要在六個月內選出新的主任。大考中心基金會董事長、中興大學校長薛富盛表示，主任由董事會提報，並經董事會開會同意，始得上任。目前還在找尋人選，接受各界推薦。新主任上任前，仍由張茂桂代理主任一職。

學測 台大 滿級分

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