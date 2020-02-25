學測放榜查落點填志願 過來人後悔選電資釣出勸世回應

大學學測昨天公布成績，幾家歡樂幾家愁，不論分數是否有達到自己的目標，接下來更多學生關心的是該選填哪些科系。今年學測五科頂標都跟去年一樣，分別為國文科13級分、英文科14級分、數學科14級分、社會科13級分和自然科13級分。

據108年大學考試入學分發委員會的統計，學生心目中的熱門科系，全國自然組最熱門的是中央資工和電機，連續兩年分居全國一二。而補教預估今年熱門科系落點，台大資工國英數自要59級分，台清交的電機系，英數自加起來要45級分。然而有網友在ptt納悶問說，「為何科技版這麼多人後悔選電資？」

發文者kingfsg7326表示，學測放榜，醫牙電資還是最熱門，大家拚死拚活想進去，可是看科技版好像很多讀電資的人覺得後悔一輩子，還抱怨時薪不如酒店小姐，甚至不少人考慮想轉職當公務員，去蓋蓋章幫別人辦身分證也好，為何落差會這麼大？

底下則有網友回應表達深有同感「要學的越來越多，錢也沒變多」，而且錢也沒有多到做十年就可以退休，但壓力是人家的兩倍，很多人賺到房子頭期款就轉行了，還有人說錢多沒空花也沒用，「光看別人生活吃香喝辣。」

「累啊！很多科技業不做考公務員的」、「電資是真的操，工時長、資訊推陳出新，不撥時間去了解，等於被淘汰。」、「沒有新鮮的肝怎麼拚」、「股票都沒分紅了，吸引力下降」、「老闆把人腦當電腦操」，但也有人認為聰明的人讀電資就很輕鬆，但普通人去讀就很辛苦。