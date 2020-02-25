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學測放榜查落點填志願 過來人後悔選電資釣出勸世回應

聯合新聞網 / 綜合報導
大學學測成績公告，數學科滿級分人數高達一萬四千餘人，較去年多出近一倍。圖／聯合報系資料照片
大學學測成績公告，數學科滿級分人數高達一萬四千餘人，較去年多出近一倍。圖／聯合報系資料照片

大學學測昨天公布成績，幾家歡樂幾家愁，不論分數是否有達到自己的目標，接下來更多學生關心的是該選填哪些科系。今年學測五科頂標都跟去年一樣，分別為國文科13級分、英文科14級分、數學科14級分、社會科13級分和自然科13級分。

據108年大學考試入學分發委員會的統計，學生心目中的熱門科系，全國自然組最熱門的是中央資工和電機，連續兩年分居全國一二。而補教預估今年熱門科系落點，台大資工國英數自要59級分，台清交的電機系，英數自加起來要45級分。然而有網友在ptt納悶問說，「為何科技版這麼多人後悔選電資？」

發文者kingfsg7326表示，學測放榜，醫牙電資還是最熱門，大家拚死拚活想進去，可是看科技版好像很多讀電資的人覺得後悔一輩子，還抱怨時薪不如酒店小姐，甚至不少人考慮想轉職當公務員，去蓋蓋章幫別人辦身分證也好，為何落差會這麼大？

底下則有網友回應表達深有同感「要學的越來越多，錢也沒變多」，而且錢也沒有多到做十年就可以退休，但壓力是人家的兩倍，很多人賺到房子頭期款就轉行了，還有人說錢多沒空花也沒用，「光看別人生活吃香喝辣。」

「累啊！很多科技業不做考公務員的」、「電資是真的操，工時長、資訊推陳出新，不撥時間去了解，等於被淘汰。」、「沒有新鮮的肝怎麼拚」、「股票都沒分紅了，吸引力下降」、「老闆把人腦當電腦操」，但也有人認為聰明的人讀電資就很輕鬆，但普通人去讀就很辛苦。

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大學學測昨天公布成績，幾家歡樂幾家愁，不論分數是否有達到自己的目標，接下來更多學生關心的是該選填哪些科系。今年學測五科頂標都跟去年一樣，分別為國文科13級分、英文科14級分、數學科14級分、社會科13級分和自然科13級分。

學測數學太簡單 大考中心主任張茂桂請辭

大學學測成績昨公布，數學科滿級分歷年新高，達一萬四四八九人，不僅比去年一口氣增逾六千人，也形同每十人就有一人是滿分，後續恐引發甄選超額篩選情況。大考中心坦言行政監督不周，數學科難度不符預期，將加強行政檢核，落實試題鑑別度與穩定性，主任張茂桂也火速請辭負責，大考中心董事會閃電准辭。

國寫沒滿分 英作文萬人抱蛋

今年大學學測成績昨天出爐，國寫測驗兩題都沒人滿分；英文作文雖有十七人滿分，但也有一萬二八一七一萬二八一七人零分。

分科篩選增添變數 補教：保守填志願

去年大學申請入學首次最多採計四科成績（五選四），造成熱門系組同級分人數大增。大學招聯會今年新增一階篩選標準，若有系組出現同分超額篩選，就依參採的考科進行「分科篩選」。但補教業者分析，新增篩選標準後，考生是否通過一階，還要看各單科成績的分布，增加選填志願難度，建議考生「保守填志願」。

學測鑑別度不足 熱門校系篩選難

今年學測數學滿級分人數創新高，恐導致超篩，國文科頂標、前標級分也連兩年相同，補教認為將影響前段校系篩選鑑別度。大考中心對此雖指會改善今年數學科鑑別度不足問題，但認為國文等其他四科，各級分人數百分比分布近似去年，顯示命題團隊落實掌握試題鑑別度和穩定性。

學測讚！ 彰化溪湖高中22年首見滿級分

大學學測昨寄發成績單，中彰投各高中都有好成績。彰化溪湖高中首度有滿級分考生，另有9人4科達56級分，近10人達到醫科篩選標準，締造創校22年來最佳成績；私立普台高中翁瑋杉75滿級分，成了南投縣榜首。

學測績優 宜中、羅高4人滿級分

大學學測成績昨天出爐，宜蘭高中與羅東高中各有2名學生考出滿級分，多數學生想進入醫學系，但羅高學生沈震揚志向選填機械系，而宜蘭高中林明葳念書有方法，靠著圖像筆記加強記憶，考出好成績，至於花蓮高中四科滿級分有1人。

沒補習 虎尾高中5人 4科滿級分

大學學測成績昨天揭曉，雲嘉南各縣市都有學生拿下好成績，滿級分的學生幾乎都沒有補習，透過認真上課和按部就班學習，取得佳績。

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大學學測昨天寄發成績單，桃竹苗學生表現耀眼。桃園市立武陵高中林郁娟、翁子川跨組考5科拿下75級滿級分，林郁娟是數理資優生，國文、社會科一樣滿級分，表現優異。

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