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6個月內要選出新主任 大考中心：接受各界推薦
今年學測數學科滿級分人數超過1.4萬，大考中心主任張茂桂昨天表示高分人數超過預期，已經請辭獲准。大考中心基金會董事長薛富盛今天表示，按規定六個月內要選出新主任，目前還在找尋人選，接受各界推薦。
薛富盛今天受訪表示，原主任昨天請辭，今天起算的六個月內要選出新主任。主任由董事會提報、並要經董事會開會同意始得上任。董事會議每半年要開一次，農曆年前才剛開過，想不到就遇上主任請辭一事。但有臨時議案時，也會加開董事會議。選出新主任之前，仍由張茂桂代理主任一職。
薛富盛說，張茂桂是因學測數學科第14和第15級分人數太多，和預期有落差，所以請辭。董事會覺得很可惜，因他在任內根據108課綱推動111學年考招新制，貢獻很多。今年學測除數學科高分群，該科其他級分，以及其他四科仍具一定的穩定性和鑑別度。
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