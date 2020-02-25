6個月內要選出新主任 大考中心：接受各界推薦

大學學測成績昨公布，數學科滿級分歷年新高，達一萬四四八九人，不僅比去年一口氣增逾六千人，也形同每十人就有一人是滿分，後續恐引發甄選超額篩選情況。大考中心坦言行政監督不周，數學科難度不符預期，將加強行政檢核，落實試題鑑別度與穩定性，主任張茂桂也火速請辭負責，大考中心董事會閃電准辭。

2020-02-25 00:45