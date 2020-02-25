大考中心主任請辭 法律學者惋惜：他誠懇處理學測爭議

大考中心主任張茂桂教授因為學測數學科鑑別度不足，請辭獲准，政大法律系副教授劉宏恩表示非常惋惜。

劉宏恩說，前陣子社會科法律類題目有爭議，許多法律學者跟張茂桂有很多接觸。當時他們連署之後，張茂桂很快就主動跟他們連絡，非常積極也非常謙虛地的立刻開始展開社會科法律類題目命題的檢討，並且分批邀請多位法律學者共同會商討論。

劉宏恩說，張茂桂的態度極為誠懇，溝通能力與問題掌握能力極強，而且勇於任事、積極負責，讓他非常折服。如今張茂桂請辭大考中心主任，實在令人感到非常惋惜。

大學學測這次社會科法律類考題傳出爭議，其中第四題涉及未成年人結婚未經父母同意是否有效，不少法律系教授認為題目有瑕疵應送分。大考中心最後決定送分。