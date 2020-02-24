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他們2人當年都棄建中就近讀二信 均滿級分印證選對了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市二信高中3人60滿級分，右起校長林立、吳祁澤、謝若彤、鄭至盛。圖／二信高中提供
基隆市二信高中3人60滿級分，右起校長林立、吳祁澤、謝若彤、鄭至盛。圖／二信高中提供

大學學測成績今天公布學測成績，基隆市二信高中有３人60滿級分，其中吳祁澤、鄭至盛當年都是捨棄建中就近入學讀二信，2人考到滿級分，他們說：印證他們都「選對了」。

二信高中拿到滿級分有3人，分別為鄭至盛、謝若彤及吳祁澤，其中鄭至盛及謝若彤就讀「頂大班」，是國中部直升，努力6年獲得60滿級分；吳祁澤為基隆市銘傳國中高分選擇進入二信高中普科菁英班，3年努力後也獲得60滿級分0滿級分的好成績。

特別的是，其中吳祁澤、鄭至盛當年都是捨棄建中就近入學讀二信，2人考到滿級分，他們說，印證他們都「選對了」，證明就近入學的決定是正確的，可以提供學弟妹參考。

二信高中三年前成立普通科「頂大班」，希望透過適性教學，引導學生全方位的適性發展，並將自己的升學目標定在頂尖大學，今年第一年上「戰場」，果然考出全班都超越50級分，班均標高達56級分超越全國自然組(52級分)及社會組(50級分)四科頂標，全班超越頂標人數36人占全班人數39人的92%。

除頂大班39人全班超越50級分，菁英一班也有28人50級分以上，菁英二班也有８人50級分以上，全校有75人考到50級分以上，整體表現超亮麗。

鄭至盛說，國中、國小在父母的安排，放學時間幾乎都在補習班度過，國三面臨升學遇到二信高中成立「頂大班」，他跟父母討論要直升「頂大班」，而且不再上補習班，父母選擇支持他的決定，果然3年來鄭至盛同學不但在熱音社及班聯會表現出色，將以台大電機系為目標。

謝若彤是國中部直升，選擇頂大班除了這個班充滿競爭力外，想法是要在這3年「Work hard , play hard 」，目標就是精采過高中3年並考上頂尖大學，和鄭至盛都是熱音社的成員，同學們戲稱二信熱音社這下子真的「火熱」起來。

二信高中校長林立表示，3年前成立第一屆「109級頂大班」，就是期許優質的學生根留基隆，在有競爭力的環境下攜手努力，3年後如願考上頂尖大學，期許基隆學子，真正能用到的才叫做「資源」。

基隆市二信高中第一屆頂大班全班均標56級分，表現超出色。圖／二信高中提供
基隆市二信高中第一屆頂大班全班均標56級分，表現超出色。圖／二信高中提供

滿級分 基隆 菁英

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