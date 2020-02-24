學測成績揭曉！嘉義女中8成學生超過均標

大學學測今天成績揭曉，嘉義女中數理資優班顏辰穎選考「國英數自」4科組合，總級分為滿級分60分，校方說，她曾參加全國各項英文、數理等競賽獲獎，發展全面，也是取得佳績的原因之一，未來可能會往醫學、牙醫等科系發展。

校方說，今年共有568名學生參加測驗，成績表現精采，因應考招變革，選考五科學生人數198人；選考傳統社會組傾向組合205人；選考自然組傾向組合165人。各單科表現均相當亮眼，近8成學生每科超越全國均標，高於全國比例，成績優異。

嘉義女中四科總合達55級分以上共61名。以國英數自組合，每科級分加總合計60分者共1位，合計59分者共6位，合計58分者共6位，合計57分者共9位，合計56分者共15位，合計55分者共6位。

以國英數社組合，每科級分加總合計58分者共2位，合計57分者共4位，合計56分者共6位，合計55分者共6位。分別分布於本校資優班、數理實驗班以及普通班。

校方說，另外值得一提的是，在學測前，學校已有以下4位準大學生，透過保送入學及特殊選才、希望入學錄取台大、中正和海洋大學等校。

校長蔡枳松說，以全人教育為發展核心，涵養學生品德、創意、全球視野、自學探究等能力為目標。積極爭取各項競爭型計畫經費挹注，除鼓勵學生多元展能、全方位發展，感謝全體師生兢兢業業、勤奮不懈的共同努力，形塑出積極、創新、進步與活力的形象。