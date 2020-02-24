彰女滿級分學生克服英數難關想讀醫科 愈是弱項愈投入

學測成績今天公佈，彰化女中今年有5人4科滿級分，彰女滿級分學生歐陽旻欣說，國中會考她英文沒考好，高中模擬考一開始成績也不理想，但她每天花二小時背英文單字，勤做歷屆考題，才恢復信心，由於小時後曾參加小小醫生體驗營，對醫科有憧憬，未來希望能就讀醫科。

彰化女中今年4科達55級分學生共有94人，其中5人4科滿級分，滿級分學生歐陽旻欣和林莞淇都曾參加TRML台灣區高中數學聯賽，獲女生組一等獎，她們說，當時老師都會在周六特別再幫她們加強，參加校外賽對於她們數理能力提升幫助很大。

林莞淇說，雖然她是在數理資優班，但相較於班上同學，覺得自己數理成績相對較弱，尤其模擬考考的不好更讓她有很深危機感，就用題海戰術，勤做老師給的考古題，學測順利考了滿級分。

歐陽旻欣說，因為覺得自己弱項是英文，花了很多時間背單字，用抄單字、反覆背誦方式加強，高一與高二時也會聽英文雜誌，勤做歷屆考題才讓她恢復對英文的信心。