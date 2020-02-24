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魚販之子林明葳以圖像筆記加強記憶 學測考出滿級分

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭高中學生郭韋岑（右二）與林明葳（左二）考出滿級分的好成績，校長張以方感謝導師沈碧照（右一）及郭芳旗（左一）指導有方。記者戴永華／攝影
宜蘭高中學生郭韋岑（右二）與林明葳（左二）考出滿級分的好成績，校長張以方感謝導師沈碧照（右一）及郭芳旗（左一）指導有方。記者戴永華／攝影

大學學測成績出爐，宜蘭高中有2位學生郭韋岑及林明葳考出滿級分，其中林明葳念書有方法，他靠著圖像式筆記加強記憶，字跡清晰以色筆註記的筆記本就連老師也讚嘆，成了學弟妹想要的收藏。

宜蘭高中有2名五科達75級分滿級分的學生，數理資優班郭韋岑平常模擬考最好成績是四科58級分，這次四科60級滿級分，五科也是滿級分，成績很不錯；他父親在大學教書，母親是學校護理人員，小時候看著母親工作，覺得將來從醫可以幫助很多人，

他說，自己讀書時很容易分心，所以會把手機拿到房間外，平常會對著牆壁打排球紓壓。導師沈碧照說，郭韋岑在班上並不是第一名，但他很踏實讀書，又有企圖心，會與跟同學互動討論分享，帶動班風。

校長張以方表示，今年數理資優班30名學生的數學表現，24人在該科拿下15分滿級分，6人14級分，是近年來難得的好績。　

宜蘭高中另一名滿級分學生林明葳，讀書有方法，運用圖像加強記憶，把各科重點以不同色筆繪製圖像，加註連結關係，強化記憶，筆記中除了文字重點，自製圖表一目瞭然，日後要複習也很方便。

林明葳的父母親經營魚販生意，身為獨子的他偶爾需要協助父母賣魚，進入宜中科學實驗班的成績一直名列前茅，他很感謝父母親辛苦付出，由於自己從小體弱多病，常跑醫院，很感謝醫護人員細心照顧，加上高中時曾跟老師到偏遠漁村訪視獨居長者，體認偏鄉醫療資源不足，希望未來能從醫助人。

滿級分 排球

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