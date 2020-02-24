至親相繼過世 李思垚克服困境盼翻轉人生

學測成績今天公布，基隆市立中山高中李思垚獲65級分，他的母親和祖母相繼辭世，父親又因工作摔傷，李思垚克服逆境向學，盼未來能在人工智慧領域工作，多賺些錢翻轉人生。

李思垚晚間接受中央社記者電話訪問表示，母親在他4歲時因中風辭世，父親因工作關係，將他和哥哥委託祖母照顧，國小6年級時，最親愛的祖母也離開人世，從事電焊的父親工作時不慎從2樓摔落，之後就難以工作，全家生活起居和經濟來源必須仰賴叔叔和姑姑支應。

李思垚不向環境低頭努力向學，雖然家中不富裕但仍竭盡全力供他唸書，李思垚也不負眾望，國中時曾獲得基隆普仁獎，以爭取獎學金方式減輕家中經濟負擔。

李思垚說，哥哥讀清華大學電機系，可能受到潛移默化影響，希望能考取成功大學電機相關科系，未來朝人工智慧領域方向邁進。他認為，人工智慧很有前瞻性也是未來趨勢，盼能結合興趣與工作，出社會後多賺些錢改善家中經濟，讓自己與家人從社會底層翻轉。