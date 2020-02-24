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學測數學滿級分1.4萬人！他解「這題」傻眼：小學程度？

聯合新聞網 / 綜合報導
109年學測數學1.4萬人滿級分，遠超過去年的7782人，出現鑑別度低的爭議，對此，大考中心主任張茂桂今請辭獲准。本報資料照片
109年學測數學1.4萬人滿級分，遠超過去年的7782人，出現鑑別度低的爭議，對此，大考中心主任張茂桂今請辭獲准。本報資料照片

109年學測今天公布成績，數學1.4萬人滿級分，遠超過去年的7782人，出現鑑別度低的爭議，就有網友發現其中一題選填題過於簡單，簡直是拿小學題目來考高中生，讓他十分傻眼。

原PO在PTT發文表示，學測數學考題第二部分選填題的A題，只要用加減乘除就能解答，完全用不到高中所學的數學公式，讓他無奈直呼「海龍？逆算子？這小學題目叫有鑑別度？」

該題目為，網路賣家以200元的成本取得某件模型，並以成本的5倍作為售價，差價即為利潤。但過了一段時間無人問津，因此賣家決定以逐次減少一半利潤的方式調降。若以此方式進行，則調降三次後模型價格為多少？

網友們指出會加減乘除就能解答，一開始售價200×5=1000，扣除成本後利潤為800，利潤減半三次變100，最後200+100=300。

貼文一出，引發網友熱議，「直接加減乘除就好，連公式都不用背」、「很像國小數學課本動動腦會出現的題目」、「雖然一份考卷總有簡單的題目，但這題也太過簡單」、「這真的是高中數學考題嗎？我有點震驚」、「大考中心給高三寫這種題目？笑死人」、「這一題放到國小三年級月考差不多」。

今年學測數學滿級分人數激增，且難題僅1題，國文頂標、前標連續2年均為13級分，外界批評這顯示數學、國文科試題欠缺鑑別度，大考中心主任張茂桂今天表示，已向大考中心董事會「自請處分」，主動請辭獲董事會准許。

網友們指出這題只要會加減乘除就能解答。圖擷自<a href=ptt" title="網友們指出這題只要會加減乘除就能解答。圖擷自ptt">
網友們指出這題只要會加減乘除就能解答。圖擷自ptt

學測 滿級分 PTT 考題

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