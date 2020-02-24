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沒校外補習 台南興國高中1學生學測75滿級分
大學學測今公布成績，台南新營興國高中學生邱亭維拿下75滿級分，校方說，除是初中部直升，邱更不曾在校外補習，交出好成績，令人欣慰。
邱亭維說，五大科讀書時間分配要均衡，跟著學校進度複習，複習考與模擬試題務必要熟練。
他也分享功課準備要訣，如國文要理解文言文的涵義；英文多背單字；數學要做完所有講義，考卷要再檢討一遍；社會要勤做筆記，考前務必看過1至2遍；選修生物與化學兩科遇到不會的題目，務必要問老師，因為思考太久反而浪費時間得不償失。他說，對生物科技很有興趣，希望未來能朝此方向前進。
另名學生蔡杰倫也考出國英數自四科滿分60級分且國文寫作雙A好成績，他也是興國六年一貫學生，國中開始在寫作有傑出表現，直升高中參與全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽、小論文寫作比賽，均得優等。
蔡杰倫特別提供考前心理調適秘方，按部就班讀書，不要因為模考成績影響自信心；維持正常作息，不要熬夜；以運動為主要紓壓管道，未來將以醫學系為第一志願。
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