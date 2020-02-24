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暨大附中、旭光高中學測好表現 拚台大、交大上榜
大學學測成績今出爐，國立暨大附中表現不俗，以吳怡慧4科54級分最高，可望以校排1%透過繁星錄取國立台灣大學；縣立旭光高中李俊廷5科68級，並在英、數2科均獲15級分，且將以自然組4科56級分選填國立交通大學電機系。
旭光高中指出，李俊廷是由該校國中部直升高中部，今年以自然組4科56級分榮登全校最高分，其次是李博丞的4科49級分，社會組則由李欣祐、馬宇玄以4科51級分為校內該組榜首，另數學、社會2科各有1人或15滿級分。
其中，李對自我要求高，為專注學習不玩手遊，今年考出佳績，可望錄取台大，但他未來想到科學園區從事程式設計，將就近鎖定就讀交大電機系；馬則是新二代且家境較困窘，但他積極進取，未來想就讀國立大學經濟系，盼改善家庭環境。
而暨大附中數理班吳怡慧4科54級分居校內自然組榜首、國文滿級分，鎖定台大獸醫或藥學系，其次是潘昶佑以4科53級分、數學滿級分，想考取頂大化工或化學系；語文班黃琪斐則社會組4科49級分、社會滿級分，以中文系為志願。
暨大附中校長張正彥則說，多數學生在校內教學團隊3年來辛勤指導下，拿到心目中大學的入場券，但也建議同學可先透過輔導室專業選填指導和分析、師長校友建議、個人生涯發展、產業未來發展趨勢等去規劃，讓自己清楚掌握各項資訊。
此外，也可透過大考中心公布的各科目五項成績標準、級分人數百分比累計表，以及不同科目組合級分人數百分比累計表、歷年資料、各系篩選及錄取名額今年是否有最新變化等重要資訊，透過線上資源先做落點分析，以提高上榜機會。
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