暨大附中、旭光高中學測好表現 拚台大、交大上榜

大學學測成績今出爐，國立暨大附中表現不俗，以吳怡慧4科54級分最高，可望以校排1%透過繁星錄取國立台灣大學；縣立旭光高中李俊廷5科68級，並在英、數2科均獲15級分，且將以自然組4科56級分選填國立交通大學電機系。

旭光高中指出，李俊廷是由該校國中部直升高中部，今年以自然組4科56級分榮登全校最高分，其次是李博丞的4科49級分，社會組則由李欣祐、馬宇玄以4科51級分為校內該組榜首，另數學、社會2科各有1人或15滿級分。

其中，李對自我要求高，為專注學習不玩手遊，今年考出佳績，可望錄取台大，但他未來想到科學園區從事程式設計，將就近鎖定就讀交大電機系；馬則是新二代且家境較困窘，但他積極進取，未來想就讀國立大學經濟系，盼改善家庭環境。

而暨大附中數理班吳怡慧4科54級分居校內自然組榜首、國文滿級分，鎖定台大獸醫或藥學系，其次是潘昶佑以4科53級分、數學滿級分，想考取頂大化工或化學系；語文班黃琪斐則社會組4科49級分、社會滿級分，以中文系為志願。

暨大附中校長張正彥則說，多數學生在校內教學團隊3年來辛勤指導下，拿到心目中大學的入場券，但也建議同學可先透過輔導室專業選填指導和分析、師長校友建議、個人生涯發展、產業未來發展趨勢等去規劃，讓自己清楚掌握各項資訊。