1本英文7千單字讓他學測75級分 他：學習非花錢求心安

大學學科能力測驗成績今公告，新北巿公私立高中職五科考75級分滿級分有4人，70級分以上52人、60級分以上708人。其中私立格致高中學生陳國豪學測考75級分，他說，國中一年級父母否決他想補習的想法，僅拿出一本英文7000單字，告訴他語言學習是要長期努力，而不是花錢求心安，「學習的最大要素就是提早對自己負責。」

新北市教育局表示，新北巿公私立高中職五科考75級分滿級分有4人，70級分以上52人、60級分以上708人；另五選四科選考之成績最高60級分人數有11位，55級分以上的有234位。

教育局指出，市立板橋高中今年學測交出亮眼成績單，70級分以上7人、65級分以上62人，大幅超越去年的43人，單科滿級分250人，也比去年增加80人，其中數理資優班有92.6%的學生自然科超過全國前標，語文資優班100%的學生英文科超過全國前標，整體考生成績提升。

陳國豪此次也拿下滿級分，他希望能進入台灣大學或清華大學財務金融學系。他說，小時候沒補英文，剛升上國中時，英文輸別人一截，曾向父母要求去補習遭否決，父母僅是拿出一本英文7000單字，告訴他語言學習是要長期努力，而不是花錢求心安，因此他從國一就開始累積英文單字，直到高三，他看見同學慌張買單字書開始背，他才發現學習的最大要素就是提早對自己負責。

教育局提醒，考生若想複查成績，僅限用網路申請，其他方式概不受理，考生可於25日至3月2日至大考中心網站（http://www.ceec.edu.tw）提出申請；此外，考生可查看各招生簡章，認識自己嚮往的校系，並了解自己心目中的理想科系的採計科目，為下一階段的入學做好準備。