考取75級分目標台大醫科 她以3大學習規畫善用時間分配

109學年度學科能力測驗成績今放榜，新北市南山中學再創佳績，今年獲得5科75級分有3位、70級分以上19位、4科60級分6位，學生多以台大化學、化工、獸醫、電機等科系作為申請目標，南山中學校長蔡銘城表示，成績固然重要，但也要具備責任感及社會關懷心態。

今年南山中學的學生呂松翰、張薰慈、張祐菘獲得5科75分滿級分，獲得4科60分滿級分的包含黃偉翔、黃以柔、萬建廷等6人。

另外，70級分以上有19位、4科55級分以上72位，單科滿分共計170 人，成績表現亮眼。

打算申請台大化學系的呂松翰，積極規畫興趣培養及能力提升活動，除利用暑假參與化學營隊，培養自身能力，就學期間也參加學科能力競賽累積實力與經驗。

對於學習方式，呂松翰表示，只要上課專心聽講，下課就無需再去補習，而導師也稱讚呂不僅自律讀書外，假日也會到校指導其他同學課業問題，十分有同學愛。

打算申請台大醫學或生命科學系的張薰慈，過去曾多次在模擬聯合國會場中獲獎，並擔任南山模擬聯合國會議主席，甚至曾赴紐約聯合國總部開模擬聯合國會議。

她表示，這些經歷讓她學會關心時事和增進英語表達能力，平時的學習規畫區則分為大塊時間以主題式方式複習、帶狀時間加強語文和數學、零碎時間拿來背英文單字。

以台大電機系為目標的黃偉翔指出，大家學習都會遇到困難，但千萬不要放棄，高中三年完全沒有補習的他，深信只要在校好好學習、專心聽講，就能事半功倍。

同樣也想申請台大電機的萬建廷，也完全沒有補習，就學期間全仰賴學校資源，認為應考祕訣為盡量在國、英科目拉高分數，另外，作文分數也要好好把握。

蔡銘城表示，學生除了成績外，健康也不容忽視，除了自身的「素養、態度」外，還要具備責任感及對社會的關懷。

新課綱精神在於「成就每一個孩子：適性揚才、終身學習」，蔡銘城也說，將來學校也會為學生規畫更多元學習及能力探索的課程。