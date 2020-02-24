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學測數學滿級分人數暴衝 大考中心主任張茂桂請辭獲准
109年學測今天公布成績，數學科1萬4489人滿級分，創下歷史新高紀錄。大考中心董事會董事長、中興大學校長薛富盛表示，大考中心主任張茂桂今天下午已向大考中心董事會「自請處分」，主動請辭獲董事會准許。
今年學測數學科15級分者高達1萬4489人，比去年7782人多了近1倍，且國文頂標、前標連續2年均為13級分，外界批評這顯示數學、國文科試題欠缺鑑別度，張茂桂今天也表示，會負起行政責任。
薛富盛表示，學測這幾年有多項變革，例如去年起首採「五選四」，整體試卷的鑑別度及穩定度也比以往進步，唯獨數學科高分群的人數與外界期待有落差，大考中心主任張茂桂今天也表態「願意負責任」，下午正式向大考中心請辭，董事會也已准許。
薛富盛表示，考量大考中心運作，會儘速找到適合的接替人選；但在新任主任人選出爐前，依然由張茂桂繼續擔任職務。
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