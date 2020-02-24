虎尾高中學測5人滿級分 他們不補習組成自習團隊

大學學測成績揭曉，儘管今年考題較難，但雲林縣虎尾高中新制4科60分滿級分共有5人，為全縣新制滿級分最多學校，這5人都有機會考上醫學系或國立大學電機等科系，表現亮眼。

虎尾高中校長薛東埠表示，今年學測題目較難，尤其國文、社會科考題的陷阱多，要拿5科滿級分相當不容易，所以一般認為今年醫學系的分數可能會略降。

不過，虎尾高中這次學測，舊制5科74級分仍有3人，新制4科60分滿級分的有陳婉茹、謝宗穎、蔡東霖、陳宜芯、郭宇誠等5人，為全縣新制滿級分最多。

此外，56級分的也有40人，60級分的人有機會上醫學系，其中郭宇誠想讀電機，陳婉茹則是虎高校刊的主編，有意朝醫學方向發展，他們對自己能考高分，感謝老師的細心照顧和教導。