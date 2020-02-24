快訊

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

學測數學滿級分人數暴衝 傳大考中心主任請辭獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾高中學測5人滿級分 他們不補習組成自習團隊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾高中有5名學生學測新制4科滿級分，是雲林60滿級分最多的學校。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中有5名學生學測新制4科滿級分，是雲林60滿級分最多的學校。記者蔡維斌／攝影

大學學測成績揭曉，儘管今年考題較難，但雲林縣虎尾高中新制4科60分滿級分共有5人，為全縣新制滿級分最多學校，這5人都有機會考上醫學系或國立大學電機等科系，表現亮眼。

虎尾高中校長薛東埠表示，今年學測題目較難，尤其國文、社會科考題的陷阱多，要拿5科滿級分相當不容易，所以一般認為今年醫學系的分數可能會略降。

不過，虎尾高中這次學測，舊制5科74級分仍有3人，新制4科60分滿級分的有陳婉茹、謝宗穎、蔡東霖、陳宜芯、郭宇誠等5人，為全縣新制滿級分最多。

此外，56級分的也有40人，60級分的人有機會上醫學系，其中郭宇誠想讀電機，陳婉茹則是虎高校刊的主編，有意朝醫學方向發展，他們對自己能考高分，感謝老師的細心照顧和教導。

校長薛東埠說，滿級分的學生幾乎都沒補習，他們像一個自習團隊，平常相互學習研究，連老師也加入行列，師生合作交出一張好成績單，難能可貴。

虎尾高中滿級分的陳婉茹也是校刊主編，校長薛東埠打趣說，校長拖欠稿子，她照樣再三催促，毫不留情，負責態度顯見一斑。記者蔡維斌／攝影
虎尾高中滿級分的陳婉茹也是校刊主編，校長薛東埠打趣說，校長拖欠稿子，她照樣再三催促，毫不留情，負責態度顯見一斑。記者蔡維斌／攝影

滿級分 學測 考題

延伸閱讀

南投學測狀元！普台高中翁瑋杉能文能武 75滿級分奪魁

嘉縣永慶高中學測創佳績 首位4科滿級分、2位達70級分

大華中學國英滿級分率超全國 國中5A++生學測再滿級分

大學學測放榜 明道、僑泰兩私中創下歷來佳績

相關新聞

學測數學滿級分人數暴衝 大考中心主任張茂桂請辭獲准

109年學測今天公布成績，數學科1萬4489人滿級分，創下歷史新高紀錄。據了解，大考中心主任張茂桂下午已向大考中心董事會...

中女中聽障生賴語晨讀到英語嚇嚇叫 謝沛辰要讀牙醫系

大學學科能力測驗寄發成績單，台中女中今年成績表現比去年進步，全校報考國、英、數、自4科有11人滿級分；全校報考國、英、數...

1本英文7千單字讓他學測75級分 他：學習非花錢求心安

大學學科能力測驗成績今公告，新北巿公私立高中職五科考75級分滿級分有4人，70級分以上52人、60級分以上708人。其中...

考取75級分目標台大醫科 她以3大學習規畫善用時間分配

109學年度學科能力測驗成績今放榜，新北市南山中學再創佳績，今年獲得5科75級分有3位、70級分以上19位、4科60級分...

學測成績出爐 南光高中1人滿級分、8人70級分以上

109年大學學測成績出爐，台南新營南光高中學生陳思翰獲得75滿級分，另有8人70級分以上，成績相當亮眼。

虎尾高中學測5人滿級分 他們不補習組成自習團隊

大學學測成績揭曉，儘管今年考題較難，但雲林縣虎尾高中新制4科60分滿級分共有5人，為全縣新制滿級分最多學校，這5人都有機...

社區高中夯！溪湖高中今首見滿分生 創下歷年最佳成績

大學學測成績今出爐，彰化溪湖高中首度出現一名滿級分考生，另有9人4科達56級分(相當於原5科70級分以上)，近10人達到...

竹市高中學測成績亮眼 會考5B入學的學生也考出好成績

109學年度大學學科能力測驗於今放榜，新竹市三所市立高中學測成績表現亮眼，共有110位學生國、英、數、自四科成績達前標、...

南投學測狀元！普台高中翁瑋杉能文能武 75滿級分奪魁

大學學測成績今天公布，南投縣私立普台高中翁瑋杉5科考出75滿級分，成為全校也是全縣榜首，而他從小就對工業產品有強大好奇心...

花蓮高中57級分徐浩鈞想考警大 60級分邱墨林想助抗疫

大學學測成績出爐，花蓮高中四科最高級分者60級分1人，四科55級分以上有30人，人數比去年多。其中拿下57級分的徐浩鈞捨...

嘉縣永慶高中學測創佳績 首位4科滿級分、2位達70級分

大學學測成績今天放榜，嘉義縣立永慶高中5科達70級分以上人數突破2人，分別為73級分的謝博楊及70級分的楊立嘉，其中謝博...

防嚴重超篩！個人申請增「超篩比序」 補教：保守填志願

去年申請入學首採最多採計四科成績（五選四），造成熱門系組同級分人數大增。招聯會今年新增一階篩選標準，若有系組出現同分超篩...

熱門新聞

學測成績今公布 查詢網址看這裡

學測成績公布 五科頂標都跟去年一樣

贏台大！ 全國自然組最熱門科系在這間大學

榜首進台大醫科卻休學 、27歲拿到法國天文博士 李悅寧跌破眾人眼鏡返台任教

「鑑別度確實有問題」學測數學1.4萬人滿級分再創新高

學測成績公布 補教預估熱門科系落點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。