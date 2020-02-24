竹市高中學測成績亮眼 會考5B入學的學生也考出好成績

109學年度大學學科能力測驗於今放榜，新竹市三所市立高中學測成績表現亮眼，共有110位學生國、英、數、自四科成績達前標、有152位學生國、英、數、社四科成績達前標；新竹高中五科70級分以上共69人；新竹女中五科75級分1人、四科60級分11人。

成德高中校長楊青山表示，駱潔怡等4位學生以會考5B的成績進入學校，學生在教師們循循善誘下，經過3年學習，成績大幅躍進，「會考成績5B，也能考出前標好成績。」

建功高中今年國、英、數、社、自分科滿級分共有73人次，創下立校以來最高人數，其中數學單科滿級分高達40人，校長林國松開心表示，今年單科滿級分學生人數創新高，其中學生林子歆考出60滿級分的好成績，林子歆表示，準備學測抱持近乎苛求的心態準備，要求自己一步一腳印，執行讀書計畫，雖然一度壓力過大，但幸有師長們當時給她的照顧和關懷，讓她走出情緒的困境，展現成果。

國立新竹高中今年國英數自60級分4人、59級分21人，國英數社60級分1人，59級分12人，五科總級75級分0人、74級分8人、73級分7人、72級分11人、71級分15人、70級分28人，五科70級分以上共69人。

國立新竹女中應屆畢業生今年參加大學學科能力測驗表現優異，該校五科75級分1人、四科60級分11人、59級分21人，54級分(頂標)以上273人，49級分(前標)以上528人(佔全體學生77％)，校方表示，全體學生整體表現優於去年，並鼓勵學生勇敢、大膽的去嘗試選填志願。