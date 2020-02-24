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竹市高中學測成績亮眼 會考5B入學的學生也考出好成績

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
建功高中學生林子歆獲得60滿級分，曾一度因過於要求完美而壓力過大，所幸在師長的關懷下，讓她逐漸重拾信心。圖／建功高中提供
建功高中學生林子歆獲得60滿級分，曾一度因過於要求完美而壓力過大，所幸在師長的關懷下，讓她逐漸重拾信心。圖／建功高中提供

109學年度大學學科能力測驗於今放榜新竹市三所市立高中學測成績表現亮眼，共有110位學生國、英、數、自四科成績達前標、有152位學生國、英、數、社四科成績達前標；新竹高中五科70級分以上共69人；新竹女中五科75級分1人、四科60級分11人。

成德高中校長楊青山表示，駱潔怡等4位學生以會考5B的成績進入學校，學生在教師們循循善誘下，經過3年學習，成績大幅躍進，「會考成績5B，也能考出前標好成績。」

建功高中今年國、英、數、社、自分科滿級分共有73人次，創下立校以來最高人數，其中數學單科滿級分高達40人，校長林國松開心表示，今年單科滿級分學生人數創新高，其中學生林子歆考出60滿級分的好成績，林子歆表示，準備學測抱持近乎苛求的心態準備，要求自己一步一腳印，執行讀書計畫，雖然一度壓力過大，但幸有師長們當時給她的照顧和關懷，讓她走出情緒的困境，展現成果。

國立新竹高中今年國英數自60級分4人、59級分21人，國英數社60級分1人，59級分12人，五科總級75級分0人、74級分8人、73級分7人、72級分11人、71級分15人、70級分28人，五科70級分以上共69人。

國立新竹女中應屆畢業生今年參加大學學科能力測驗表現優異，該校五科75級分1人、四科60級分11人、59級分21人，54級分(頂標)以上273人，49級分(前標)以上528人(佔全體學生77％)，校方表示，全體學生整體表現優於去年，並鼓勵學生勇敢、大膽的去嘗試選填志願。

教育處長黃錦能提醒學生，109學年度大學學科能力測驗成績單25日寄發，考生可於3月2日前進行成績複查，後續依據個人志願參與大學繁星或申請入學，繁星入學將於3月18日放榜，申請入學則於5月21日放榜，學生需注意後續管道相關作業期程，盼各管道放榜時學生都能有亮眼表現。

成德高中學生駱潔怡以會考5B的成績進入學校，在教師們循循善誘下，經過3年學習，成績大幅躍進。圖／成德高中提供
成德高中學生駱潔怡以會考5B的成績進入學校，在教師們循循善誘下，經過3年學習，成績大幅躍進。圖／成德高中提供

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