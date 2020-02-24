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南投學測狀元！普台高中翁瑋杉能文能武 75滿級分奪魁

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
大學學測今放榜，南投縣私立普台高中翁瑋杉（中）考出75滿級分成為南投縣狀元，開心與校長林秋惠（右2）和班導李佳佩（左）合影。圖／普台高中提供
大學學測今放榜，南投縣私立普台高中翁瑋杉（中）考出75滿級分成為南投縣狀元，開心與校長林秋惠（右2）和班導李佳佩（左）合影。圖／普台高中提供

大學學測成績今天公布，南投縣私立普台高中翁瑋杉5科考出75滿級分，成為全校也是全縣榜首，而他從小就對工業產品有強大好奇心，鎖定就讀台大電機系，另5科70級分以上有8人，國文、社會、數學單科達頂標比例則刷新歷年紀錄。

普台高中指出，今年學測校內5科70級分以上共8人，若計4科滿分60級分則有4人，其中翁瑋杉獲得滿級分75分稱霸全校，也成南投縣榜首；而全校單科成績達全國頂標比例為國文34%、社會35%、數學21%均刷新校紀錄，表現亮眼。

而翁瑋杉從國中起就在普台中學就讀，多才多藝的他能文能武，曾錄取台大高中物理科學人才培育計畫、通過法語、德語A2檢定，也是籃球校隊成員，翁說，從小對工業產品感到好奇，早就立志考取台大電機系，盼將所學應用於尖端科技。

除了翁以75滿級分大放異彩外，校方也提到，林錦樑、黃雅信均考出5科74級分，陳瑞祥、陳又綺、黃昱瑛、蔣河晏、洪韻也都考出70級分以上的好成績，若以4科計算，滿分60級分也有4人，都打破普台高中創校以來的紀錄，

其中，林錦樑通過日語N2檢定，曾獲高雄國際發明展金牌，也與翁一樣入選台大高中物理學人才培育計畫，以台大電機系為志願；黃雅信曾獲南投縣優秀青年，通過日語N1及西班牙語A1檢定，立志行醫濟世，以台大、陽明醫學院為目標。

普台高中校長林秋惠說，自辦學以來致力營造多元學習環境，也培養語言、體育等跨界學習力，師生更透過訂定時間規劃、讀書進度表、做錯誤筆記，並精熟題目，成為得高分的重要關鍵，而今年學測成績亮眼，也展現普台優異的辦學成果。

大學學測今放榜，南投縣私立普台高中翁瑋杉（左2）考出75滿級分成為南投縣狀元，林錦樑（左1）、黃雅信（右1）也獲5科74級分佳績，開心與校長林秋惠（右2）合影。圖／普台高中提供
大學學測今放榜，南投縣私立普台高中翁瑋杉（左2）考出75滿級分成為南投縣狀元，林錦樑（左1）、黃雅信（右1）也獲5科74級分佳績，開心與校長林秋惠（右2）合影。圖／普台高中提供

台大 滿級分 學測

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