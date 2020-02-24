快訊

韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中女中聽障生賴語晨讀到英語嚇嚇叫 謝沛辰要讀牙醫系

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中女中數理資優班賴語晨（左起）先天聽力障礙，需靠唇語和助聽器輔助，英語學得嚇嚇叫，目標要讀醫學系；謝沛辰從小飽受牙齒矯正之苦，要讀牙醫系幫助他人找回自信。記者喻文玟／攝影
台中女中數理資優班賴語晨（左起）先天聽力障礙，需靠唇語和助聽器輔助，英語學得嚇嚇叫，目標要讀醫學系；謝沛辰從小飽受牙齒矯正之苦，要讀牙醫系幫助他人找回自信。記者喻文玟／攝影

大學學科能力測驗寄發成績單，台中女中今年成績表現比去年進步，全校報考國、英、數、自4科有11人滿級分；全校報考國、英、數、社4科5人滿級分。

中女中數理資優班賴語晨，學測考5科73級分，她從小先天中度聽力障礙，雙耳都需助聽器，否則只能聽到70分貝。所幸發現的早，5歲多開始接受治療，到台中至德聽語中心早期療育、語言治療。

雖然先天聽力障礙，賴語晨英文能力非常好，國二就通過全民英檢高級初試，國中挑戰多益考950分，高二考托福110分。賴語晨說，父親從小就和她說英文，等於置身雙語環境，學語文不是為了追求好成績，「學好語文可以接觸更廣的世界。」

賴語晨數理能力非常強，高二、高三都參加數理資訊學科競賽，她說，學中文、英文都要判斷唇語、聽力，但不影響學習；第一志願想讀醫學系，目標是成為研究型的醫生。

也是數資班的謝沛辰4科成績59級分，她第一志願要讀牙醫系。謝沛辰從小受牙齒矯正之苦，「虎牙生長在門牙上很自卑」，從小三開始牙齒矯正到國中畢業，過程煎熬需要忍耐。

「摘下牙套覺得健康、有自信」，謝沛辰對現在矯正結果還不滿意，想再矯正第二次，「讀牙醫系可以幫助別人健康、有自信」，以台大牙醫、陽明牙醫當作第一志願。

牙醫 牙齒 滿級分

延伸閱讀

嘉縣永慶高中學測創佳績 首位4科滿級分、2位達70級分

大華中學國英滿級分率超全國 國中5A++生學測再滿級分

學測成績公布 補教預估熱門科系落點

武陵學測70級以上94人亮眼 林翁2生75滿級分最優

相關新聞

中女中聽障生賴語晨讀到英語嚇嚇叫 謝沛辰要讀牙醫系

大學學科能力測驗寄發成績單，台中女中今年成績表現比去年進步，全校報考國、英、數、自4科有11人滿級分；全校報考國、英、數...

竹市高中學測成績亮眼 會考5B入學的學生也考出好成績

109學年度大學學科能力測驗於今放榜，新竹市三所市立高中學測成績表現亮眼，共有110位學生國、英、數、自四科成績達前標、...

南投學測狀元！普台高中翁瑋杉能文能武 75滿級分奪魁

大學學測成績今天公布，南投縣私立普台高中翁瑋杉5科考出75滿級分，成為全校也是全縣榜首，而他從小就對工業產品有強大好奇心...

花蓮高中57級分徐浩鈞想考警大 60級分邱墨林想助抗疫

大學學測成績出爐，花蓮高中四科最高級分者60級分1人，四科55級分以上有30人，人數比去年多。其中拿下57級分的徐浩鈞捨...

嘉縣永慶高中學測創佳績 首位4科滿級分、2位達70級分

大學學測成績今天放榜，嘉義縣立永慶高中5科達70級分以上人數突破2人，分別為73級分的謝博楊及70級分的楊立嘉，其中謝博...

防嚴重超篩！個人申請增「超篩比序」 補教：保守填志願

去年申請入學首採最多採計四科成績（五選四），造成熱門系組同級分人數大增。招聯會今年新增一階篩選標準，若有系組出現同分超篩...

童裝店女兒學測制霸中興高中 1人獨當2組榜首

大學學測成績今出爐，國立中興高中4科達50級分有48人次，其中5科69級分梅茵棋在社會組與黃文馨4科57級分並列全校最高...

大華中學國英滿級分率超全國 國中5A++生學測再滿級分

大考中心今天寄發大學學測成績，桃園市私立大華中學曾敬中在國中部就以5A++優異成績，選擇直升高中部，這次學測選考4科再繳...

屏東女中3人70級以上 學校準備線上繁星宣導以防疫

學測成績出爐，國立屏東女中今年有3人5科考出70級分以上，4科59級分的則有2人，受防疫影響，這學期延後開學，不過為了讓...

學測成績公布 補教預估熱門科系落點

109學年大學學測成績今天公布，數學科有1萬4489人拿到滿級分，創歷屆新高。補教業者預估熱門科系要進個人申請第二階段，數學要比去年加一級分，要上醫、牙科系至少要59級分，僅不列入篩選的科目能掉一級分。

大學學測放榜 明道、僑泰兩私中創下歷來佳績

大學學測成績放榜，台中市明道、僑泰兩所私立高中上午都宣稱創下歷年來好成績。明道中學校長汪大久叮嚀學生們，要找到符合自己性...

學測成績公布 東中、東女：學生表現比去年好

109年大學學測成績公布，台東高中及台東女中2校均無人獲75級滿級分，不過，東中70級分以上有5人、東女70級分以上則有...

熱門新聞

學測成績今公布 查詢網址看這裡

學測成績公布 五科頂標都跟去年一樣

贏台大！ 全國自然組最熱門科系在這間大學

榜首進台大醫科卻休學 、27歲拿到法國天文博士 李悅寧跌破眾人眼鏡返台任教

「鑑別度確實有問題」學測數學1.4萬人滿級分再創新高

學測成績公布 補教預估熱門科系落點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。