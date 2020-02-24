中女中聽障生賴語晨讀到英語嚇嚇叫 謝沛辰要讀牙醫系

大學學科能力測驗寄發成績單，台中女中今年成績表現比去年進步，全校報考國、英、數、自4科有11人滿級分；全校報考國、英、數、社4科5人滿級分。

中女中數理資優班賴語晨，學測考5科73級分，她從小先天中度聽力障礙，雙耳都需助聽器，否則只能聽到70分貝。所幸發現的早，5歲多開始接受治療，到台中至德聽語中心早期療育、語言治療。

雖然先天聽力障礙，賴語晨英文能力非常好，國二就通過全民英檢高級初試，國中挑戰多益考950分，高二考托福110分。賴語晨說，父親從小就和她說英文，等於置身雙語環境，學語文不是為了追求好成績，「學好語文可以接觸更廣的世界。」

賴語晨數理能力非常強，高二、高三都參加數理資訊學科競賽，她說，學中文、英文都要判斷唇語、聽力，但不影響學習；第一志願想讀醫學系，目標是成為研究型的醫生。

也是數資班的謝沛辰4科成績59級分，她第一志願要讀牙醫系。謝沛辰從小受牙齒矯正之苦，「虎牙生長在門牙上很自卑」，從小三開始牙齒矯正到國中畢業，過程煎熬需要忍耐。

「摘下牙套覺得健康、有自信」，謝沛辰對現在矯正結果還不滿意，想再矯正第二次，「讀牙醫系可以幫助別人健康、有自信」，以台大牙醫、陽明牙醫當作第一志願。