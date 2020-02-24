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花蓮高中57級分徐浩鈞想考警大 60級分邱墨林想助抗疫
大學學測成績出爐，花蓮高中四科最高級分者60級分1人，四科55級分以上有30人，人數比去年多。其中拿下57級分的徐浩鈞捨棄就讀醫學系，立志要考警大，他表示，從小愛看推理小說，未來想要透過犯案現場蛛絲馬跡找證據，打擊犯罪。60級分的邱墨林想當心臟外科醫師，面對嚴峻疫情，他願意挺身到第一線，奉獻所長。
「我想要考中央警察大學鑑識系」徐浩鈞表示，小時候喜歡看推理類小說和影劇，覺得辦案警察抽絲剝繭、不放過一絲證據，最後成功抓到壞人，十分帥氣，自己也對於數學、自然科有興趣，希望能到鑑識現場尋找證據協助破案，一圓當警探夢想。
這次最高級分60級分的邱墨林立志當心臟外科醫師，他認為，讀書規畫時間很重要，自己會做讀書計畫表，每天讀書13小時、運動1小時，平時嗜好看生物相關書籍、看電影，因為國文能力不好，為了考試苦背國文，還好獲得好成績。
邱墨林在高二時曾獲選進入奧林匹克生物科全國選訓營，笑稱營隊裡都是「怪物」，每個人都很厲害。面對現在新型冠狀病毒疫情，邱墨林說，若已成為醫師，願意勇敢站到防疫第一線，發揮所長，挽救更多生命。
另外，58級分吳克恩屬理解力強型學生，上課專心聽課，不愛寫筆記，希望考上陽明大學，未來當小兒科醫師；黃樂陽也考了58級分，想考上中醫系，未來當中醫師；另一位58級分的林岳霖則想考取資工系，認為程式設計能力在未來很重要。
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