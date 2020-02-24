嘉縣永慶高中學測創佳績 首位4科滿級分、2位達70級分

大學學測成績今天放榜，嘉義縣立永慶高中5科達70級分以上人數突破2人，分別為73級分的謝博楊及70級分的楊立嘉，其中謝博楊更是「國英數自」4科達滿級分，為創校以來第一人，談起未來規劃，謝博楊目標是考上台大電機系，楊立嘉目標為二類組，盼就讀台大資工或資管系。

校長蘇淵源指出，因年再次蟬聯嘉義縣公立學校榜首，首次2位學生突破70級分，今年各科滿級分人數同樣創下歷年新高，國文共3人滿級分，英文1人，數學4人，社會2人，自然1人，各科滿級分人次高達11人次，突破創校以來紀錄。

蘇淵源表示，永慶高中為社區型高中，班級數少，僅3個普通班、1個體育班，今年度增設為4個普通班，過往嘉義優秀學生選擇高中時，寧可選擇市區，離家較遠的學校，2名學生亮眼的成績，更證明學校落實在地發展，社區高中也能拼出好成績。

謝博楊與楊立嘉皆為永慶高中國中部直升的學生，謝博楊笑稱，自己的讀書方法很隨性，他未設定制式的讀書計畫，但回到家後，會安排每日的複習進度、自主讀書，每周也會抽空運動，跑步及打桌球，放學後也會利用時間，請教老師課業上的問題。

楊立嘉說，比起謝博楊，自己比較貪玩，喜歡玩電玩，認為自己是在後半年下定決心戒了遊戲後，課業才有起色，特別的是不同於大多學生選擇圖書館讀書，最後衝刺期間，她利用放學時間及週末，前往附近咖啡廳複習課業。

楊立嘉說，每次來到咖啡廳，自己就點上一杯咖啡、戴上耳機，讓自己靜下心來讀書度，直到晚間10點店家打烊後，她便隨著店員一起下班，回到家後，再利用零碎時間辦英文單字等，談起準備考試中的休閒娛樂，暫時戒掉電玩的她，藉由聽音樂、唱歌讓自己舒壓。