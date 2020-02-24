防嚴重超篩！個人申請增「超篩比序」 補教：保守填志願

去年申請入學首採最多採計四科成績（五選四），造成熱門系組同級分人數大增。招聯會今年新增一階篩選標準，若有系組出現同分超篩，就依參採的考科進行超篩比序。但補教業者分析，新增超篩比序標準，考生是否通過一階，還要看各單科成績的分布，增加選填志願難度，建議考生「保守選擇」。

個人申請今年若發生同分超篩，必須「超篩比序」。例如若某系組參採英文及數學兩科總分，發生同級分超額篩選的狀況，此時就須依參採的考科進行超篩比序，例如依序比較英文或數學單科成績，系組也須在招生簡章列明。

此舉雖可減緩嚴重超篩，但補教業者分析，考生選填志願難度卻會提高。升學專家劉駿豪以清大工學院學士班為例，今年與去年一樣皆看「國英數自」4科，去年最低錄取分數為57級分，但今年發生同分超篩的話，考生要再比一次「自然」單科級分，但「沒人知道自然要考多高，才能通過單科比序」，考生選填志願變數增加。

此外，今年數學科滿級分人數創下歷史新高，劉駿豪表示，去年數學科要15級分才能通過一階的科系，今年數學科勢必也要達15級分，且「要更注意其他科目的超篩順序」。

例如交大資工乙，去年為「英自」28級分、數學15級分才能通過一階；今年參採科目也是先看「英自」、再看「數學」，但超篩比序要先看「國英數自」，再看數學、自然、英文的單科表現。劉駿豪表示，考生若今年「英自」考28級分、數學15級分，仍要留意「國英數自」總級分表現，將為是否通過一階的關鍵標準。

中山醫學系去年最低錄取分數為「數自」29級分、「國英」30級分；劉駿豪分析，今年中山醫學系也是先看「數自」、再看「國英」，但超篩比序要先看「國英數自」、在看英文、國文、數學的單科表現，估計最低錄取分數可能「國英數自」4科59級分，且英、國、數3科單科皆要15級分，「失分只能出在自然科」。

劉駿豪建議，今年申請入學落點變數多，建議考生「保守選擇」，多看前幾年的落點數據，搭配其他學校同類型科系的落點分數輔助評估，可增加通過一階的機率。