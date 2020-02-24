童裝店女兒學測制霸中興高中 1人獨當2組榜首

大學學測成績今出爐，國立中興高中4科達50級分有48人次，其中5科69級分梅茵棋在社會組與黃文馨4科57級分並列全校最高，也與李岳家以4科54級分並列自然組榜首，而陳亭曄克服逆境考出4科52級分可望錄取頂大，表現亮眼。

中興高中指出，今年應屆畢業生420人，國文頂標85人、英文13人、數學42人、自然11人、社會113人；滿級分方面，國4人、英1人、數20人、社12人，4科達50級分共48人次，占全部的11.4%，可望錄取中字輩以上國立大學。

校方表示，個人表現上，以黃文馨的國、英、社3科滿級分，梅茵棋的數、社2科滿級分最佳，黃、梅兩人是語文資優班同學，同樣校排1%，今年學測也都考出社會組4科最高的57級分，梅更以4科54級分在自然組與李岳家居冠。

而梅的國中會考成績可錄取台中女中，但因家裡開童裝店，考量常幫忙整理倉庫和顧店就近選讀，而店務常中斷她自習也練就回穩專注的能力，更考出佳績，她說，先前北上搭捷運深感城鄉差距，鎖定交大運管系，未來要協助改善偏鄉交通。

黃文馨因母親在她年幼時逝世，父為家計認真開車，所以從小就由爺奶教養，為家庭和升學捨文華高中就近讀中興高中，3年來全力維持校排名1%，而因其母就讀英文系，便將對她的思念轉化成對語文的熱愛，盼透過繁星考取台大外文系。

李岳家則是該校數理資優班學生，但因家族長輩因中風、罹癌等因素，瞭解病患和家屬的辛勞，因此立定目標要朝醫藥領域努力，盼未能具備研發藥劑能例，幫助更多人，而今年考出54級分且校排1%，可望透過繁星升學錄取成大藥學系。