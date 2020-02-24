童裝店女兒學測制霸中興高中 1人獨當2組榜首
大學學測成績今出爐，國立中興高中4科達50級分有48人次，其中5科69級分梅茵棋在社會組與黃文馨4科57級分並列全校最高，也與李岳家以4科54級分並列自然組榜首，而陳亭曄克服逆境考出4科52級分可望錄取頂大，表現亮眼。
中興高中指出，今年應屆畢業生420人，國文頂標85人、英文13人、數學42人、自然11人、社會113人；滿級分方面，國4人、英1人、數20人、社12人，4科達50級分共48人次，占全部的11.4%，可望錄取中字輩以上國立大學。
校方表示，個人表現上，以黃文馨的國、英、社3科滿級分，梅茵棋的數、社2科滿級分最佳，黃、梅兩人是語文資優班同學，同樣校排1%，今年學測也都考出社會組4科最高的57級分，梅更以4科54級分在自然組與李岳家居冠。
而梅的國中會考成績可錄取台中女中，但因家裡開童裝店，考量常幫忙整理倉庫和顧店就近選讀，而店務常中斷她自習也練就回穩專注的能力，更考出佳績，她說，先前北上搭捷運深感城鄉差距，鎖定交大運管系，未來要協助改善偏鄉交通。
黃文馨因母親在她年幼時逝世，父為家計認真開車，所以從小就由爺奶教養，為家庭和升學捨文華高中就近讀中興高中，3年來全力維持校排名1%，而因其母就讀英文系，便將對她的思念轉化成對語文的熱愛，盼透過繁星考取台大外文系。
李岳家則是該校數理資優班學生，但因家族長輩因中風、罹癌等因素，瞭解病患和家屬的辛勞，因此立定目標要朝醫藥領域努力，盼未能具備研發藥劑能例，幫助更多人，而今年考出54級分且校排1%，可望透過繁星升學錄取成大藥學系。
此外，學生陳亭曄今年考出4科52級分則相當可貴，校方提到，陳父在她小學時因病亡故，靠陳母在木工廠當臨時工掙錢栽培2個女兒，陳也相當爭氣，今年考出好成績可望進入很好的大學，她也盼能領取獎學金補貼家計，減輕媽媽負擔。
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