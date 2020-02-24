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大華中學國英滿級分率超全國 國中5A++生學測再滿級分
大考中心今天寄發大學學測成績，桃園市私立大華中學曾敬中在國中部就以5A++優異成績，選擇直升高中部，這次學測選考4科再繳出60滿級分，印證大華6年一貫教學、培育的成果。
大華中學是桃園典範住宿學校，除了國小部，國中、高中部學生在6年一貫學習中奠定良好的國、英、數根基，今年高三有85人參加學測，各科都有出色表現，包括國文成績5.88%滿級分，英文7.05%滿級分，數學10.58%滿級分，國文、英文滿級分人數比率都超越全國平均值，這次學測稱得上大放異彩。。
4科60滿級分的曾敬中國一就在大華學習，會考5A++選擇留在大華中學繼續學習，在老師的教導下，學測再次展現最佳實力。
徐永凌高一下從原本就讀公立第一志願高中轉到大華，在老師教導與鼓勵下學測4科58級高分。大華高三兩班學生4科55級分以上占總人數8.23%。另外，任廷儀國三時由台北轉到大華中學，老師說她學習勤奮，學測國文拿下15級單科滿分。
大華中學校長張佩瑜表示，學生在學校國中、高中6年一貫的培育下，多元課程學習有趣、活潑，加上寧靜清幽的環境適性適才發展，面對學測大考不落人後，各科表現十分亮眼優異。
張佩瑜說，大華重視每位學生的學習，提供個人不同的學習需求，在此環境下自由自在往自己的目標前進，學生多元，老師也因才施教以不同的教育方法，幫助學生找到更適合自己的學習方式。
校方表示，學生於今天拿到學測成績，接著由學校輔導團協助透過繁星、申請入學管道，讓學生早日錄取理想的學系，相信在大華教師群策群力共同輔導之下，學生們必能展翅迎向更璀璨的另一段生命旅程。
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