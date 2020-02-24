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屏東女中3人70級以上 學校準備線上繁星宣導以防疫

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
學測成績出爐，國立屏東女中今年有3人5科考出70級分以上，4科59級分的則有2人，為了防疫，學校還準備了線上繁星宣導。圖／本報資料照片
學測成績出爐，國立屏東女中今年有3人5科考出70級分以上，4科59級分的則有2人，為了防疫，學校還準備了線上繁星宣導。圖／本報資料照片

學測成績出爐，國立屏東女中今年有3人5科考出70級分以上，4科59級分的則有2人，受防疫影響，這學期延後開學，不過為了讓學生提早因應，學校還準備了線上繁星宣導，讓學生在收到學測成績，即可開始相關學校申請準備。

根據屏東女中教務處的統計，今年全校考生五科總級分在70級分以上的有3人，其中73級分2人，70級分1人；四科總級分59級分有2人。在單科滿級分方面，國文有18人、英文17人、數學20人、社會15人、自然1人達滿級分。

學校表示，在學測成績出爐後，校方會立刻安排相關的升學輔導，如：選填志願專家講座、申請填寫志願案例分析、學群模擬面試、小團體模擬面試及備審資料製作等，由校方聘請大學院校的教授、專業人士、校內教師與行政人員共同進行，期能讓學生全力衝刺，爭取心目中最理想的學校。

學測 屏東 滿級分

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