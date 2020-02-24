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大學學測放榜 明道、僑泰兩私中創下歷來佳績
大學學測成績放榜，台中市明道、僑泰兩所私立高中上午都宣稱創下歷年來好成績。明道中學校長汪大久叮嚀學生們，要找到符合自己性向，並做好最充分的準備，才能得到大學的青睞，順利進入理想的大學校系。
明道中學指出，該校學生國英數自四科均標達53級分、國英數社均標51級分、國英數均標40級分皆達全國考生總級分頂標，也再創該校記錄。
除了高中部外，綜高部學測成績也創紀錄，56、57級分各有1人；高職部在學制及學習科目完全不同的情況，也有1人考取50級分，十分難得可貴。
明道中學統計，四科達56級分以上161人次；獲得60滿級分共29人次（26人），較去年成長為3倍。
校長汪大久指出，學測成績只是一個分數，學生還要在後續的申請過程中，不斷地和自己、師長對話，並向輔導諮商的師長請益，務必找到符合自己性向、興趣的領域，並做好最充分的準備，才能展現出在高中學習歷程的努力和成果，得到大學的青睞，順利進入理想的大學校系。
僑泰高中也宣佈，該校高中部成績亮眼，醫科班吳承謙同學獲得60級分，為該校首次得到滿級分，大學科系目標鎖定台大或陽明醫學系。
僑泰高中部今年共329人報考學測，其中四科55級分以上人數有20人；皆可望錄取頂尖國立大學；50級分以上人數，也達到79人，再度繳出漂亮的成績單。
校長温順德信心滿滿的表示，該校繁星推薦錄取頂尖大學人數，連年領先各校，緊接著而來的繁星推薦和申請入學，也是該校高中部最有經驗、付出最多心力的部分，相信以今年學測的亮麗成績和完善的升學輔導，榜單會一樣耀眼。
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