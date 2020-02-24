學測成績公布 東中、東女：學生表現比去年好

109年大學學測成績公布，台東高中及台東女中2校均無人獲75級滿級分，不過，東中70級分以上有5人、東女70級分以上則有2人，但綜合學生整體表現，兩校都說，學生成績比去年進步。

台東女中表示，東女參加109年大學學科能力測驗人數共301人，有2人獲得74級分、70級分；有14位人達60級分以上，較去年多1人。

東女指出，這次學測考4科50級分以上的學生有22人，較去年多出10人；另，選考社會科達50級分的學生有15人，至於選考自然科達50級分的學生有23人，其中有19人東女第一屆數理班的高三學生，東女數理實驗班初試啼聲，表現不俗。

台東高中指出，學校有296名學生報名學測，其中獲70級分以上的學生有5人。另，「特殊選才」升學管道方面，已確定上榜的校系計有台大醫學系1人、中正大學法律系1人、高師大化學系1人、台東大學音樂系1人，表現亦佳。