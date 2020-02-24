聽新聞
test
0:00 / 0:00
學測成績公布 東中、東女：學生表現比去年好
109年大學學測成績公布，台東高中及台東女中2校均無人獲75級滿級分，不過，東中70級分以上有5人、東女70級分以上則有2人，但綜合學生整體表現，兩校都說，學生成績比去年進步。
台東女中表示，東女參加109年大學學科能力測驗人數共301人，有2人獲得74級分、70級分；有14位人達60級分以上，較去年多1人。
東女指出，這次學測考4科50級分以上的學生有22人，較去年多出10人；另，選考社會科達50級分的學生有15人，至於選考自然科達50級分的學生有23人，其中有19人東女第一屆數理班的高三學生，東女數理實驗班初試啼聲，表現不俗。
台東高中指出，學校有296名學生報名學測，其中獲70級分以上的學生有5人。另，「特殊選才」升學管道方面，已確定上榜的校系計有台大醫學系1人、中正大學法律系1人、高師大化學系1人、台東大學音樂系1人，表現亦佳。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言