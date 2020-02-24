大學學測寄發成績單 南科實中表現空前優異

大學學測今天寄發成績單，南科實中今年有學生四科60級分滿級分，22人達全國頂標54級分，另五科70分以上7人，3人則達73級分，都超越去年成績，師生得知都很開心。

校長秦文智表示，去年南科實中沒有四科60級分滿級分的學生，今年有一人，另59級分一人、58級分兩人，表現都很突出；而去年五科最高成績72級分，今年70級分以上7人，其中3人73級分，遠超過去年表現。

南科實中今年有111名高三生參加學測，今天接到成績單後統計表現，全國四科的頂標為54級分，南科實中22名學生四科成績達54級分以上，佔全校考生的五分之一，表現亮眼。

秦文智指出，南科實中成績超越去年，除學生自身努力，也感謝老師用心教學指導，這是師生一起努力的結果，也期待每位畢業生畢業後都能有自己理想的大學可以就讀。