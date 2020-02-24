武陵學測70級以上94人亮眼 林翁2生75滿級分最優

109年度大學學測成績今天上午放榜，桃園市立武陵高中表現依舊亮眼，校方表示，5科75級滿級分學生林郁娟、翁子川2人，4科滿級分學生32人、3科滿級分學生更達149人，林郁娟為數理資優班學生、翁子川更曾獲外交小尖兵全國第1名，表現優異。

武陵高中參加今年學測學生881人，林郁娟、翁子川2人考出5科滿級分之外，國英數自4科滿級分學生15人、國英數社4科滿級分學生8人，另4科滿級分9人共32人，綜計70到75級分學生94人，校方認為，學生學測成績不輸去年。

校長林煥周表示，校方重視學生多元表現，鼓勵學生在不同領域表現，學測成績只是進入大學門檻，為幫助學生申請心儀校系，校方接著將加強學生第2階段申請考驗，舉辦個人申請優勢評估講座、18學群第2階段考試講座及模擬面試活動，增強學生備審和口試競爭能力，進入心目中學校。