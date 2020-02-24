學測數學太簡單 補教估前段校系數學門檻增1級分

大考中心今天公布學測成績，數學滿級分1萬4489人創新高。補教指出，從去年進入個人申請第二階段門檻預估，去年數學門檻落在10到14級分的校系，今年都要加一級分。各系甄試至多參採四科，且今年起針對同級分者，增設至多四道超篩門檻，若要上醫、牙科系，四科至少59級分，且只有不列入篩選的科目能掉一級分。

學測共考五科，各系個人申請第一階段至多參採四科。得勝者文教考試策略部主任藍天予說，醫學系中，台大、陽明、北醫、成大、長庚、輔大都採國文、英文、數學、自然，四科都要滿級分共60級分才有機會進到第二階段。

他表示，高雄醫學大學等四校醫學校至少要59級分，若要進高醫、中國醫藥大學、慈濟大學醫學系第二階段，因為國文不列入超篩範圍，恐只能在國文掉一級分，否則就「掰掰」；中山醫學大學恐只允許自然掉一級分，其他採計科目都要滿級分。

牙醫系競爭也很激烈，藍天予說，估台大、陽明、成大三大牙醫系，國、英、數、自都要滿級分，才能進入第二階段。其他牙醫系，上述四科至少59級分，且北醫、高醫、中國醫藥大學、中山醫學大學，都只有國文能掉一級分，英、數、自要拿滿級分，才有機會進第二階段。

藍天予說，各系甄試釋出的名額仍比考生數少，且今年重考生增加，是應屆生的競爭對手。個人申請每人至多選填六個志願，他建議每個志願都要保守，否則容易落空。

他也提到今年頂尖大學的甄試變革，例如台大醫學系和牙醫系今年採共同筆試，學生兩系只能選一系，且只有筆試前100名才能進到面試。台大理工科系繼續採聯合筆試，其中機械系去年沒參加，今年參加了，不過初估分數與去年一樣。