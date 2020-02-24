快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測數學太簡單 補教估前段校系數學門檻增1級分

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
升學輔導專家劉駿豪分析今年學測落點。記者潘乃欣／攝影
升學輔導專家劉駿豪分析今年學測落點。記者潘乃欣／攝影

大考中心今天公布學測成績，數學滿級分1萬4489人創新高。補教指出，從去年進入個人申請第二階段門檻預估，去年數學門檻落在10到14級分的校系，今年都要加一級分。各系甄試至多參採四科，且今年起針對同級分者，增設至多四道超篩門檻，若要上醫、牙科系，四科至少59級分，且只有不列入篩選的科目能掉一級分。

學測共考五科，各系個人申請第一階段至多參採四科。得勝者文教考試策略部主任藍天予說，醫學系中，台大、陽明、北醫、成大、長庚、輔大都採國文、英文、數學、自然，四科都要滿級分共60級分才有機會進到第二階段。

他表示，高雄醫學大學等四校醫學校至少要59級分，若要進高醫、中國醫藥大學、慈濟大學醫學系第二階段，因為國文不列入超篩範圍，恐只能在國文掉一級分，否則就「掰掰」；中山醫學大學恐只允許自然掉一級分，其他採計科目都要滿級分。

牙醫系競爭也很激烈，藍天予說，估台大、陽明、成大三大牙醫系，國、英、數、自都要滿級分，才能進入第二階段。其他牙醫系，上述四科至少59級分，且北醫、高醫、中國醫藥大學、中山醫學大學，都只有國文能掉一級分，英、數、自要拿滿級分，才有機會進第二階段。

藍天予說，各系甄試釋出的名額仍比考生數少，且今年重考生增加，是應屆生的競爭對手。個人申請每人至多選填六個志願，他建議每個志願都要保守，否則容易落空。

他也提到今年頂尖大學的甄試變革，例如台大醫學系和牙醫系今年採共同筆試，學生兩系只能選一系，且只有筆試前100名才能進到面試。台大理工科系繼續採聯合筆試，其中機械系去年沒參加，今年參加了，不過初估分數與去年一樣。

109學測

延伸閱讀

復旦高中學7人滿級分 總分頂標冠桃園

學測成績揭曉 雲林斗六高中吳旭蓮五科75滿級分

捨武陵就近入學社區高中 單親低收生學測拚出校榜首

學測放榜美和高中亮眼 屏東高中留縣升學奏效

相關新聞

捨武陵就近入學社區高中 單親低收生學測拚出校榜首

109年度大學學測今天上午放榜，桃園市立南崁高中語文專長班學生湯敏，考出3科滿級分、4科總分58級分優異成績，成為該校今...

今年學測只有一題難題 補教師：絕不要放棄數學

學測成績今天公布，補教指出，今年數學滿級分1萬4489人，是2017年數學滿級分人數的八倍。預估熱門科系個人申請要進第二...

學測放榜 科系如何與就業連結看這裡

教育部公布109學年度大學校院總量增設調整核定表，下學年起國內大學預計停招59系組、裁撤48系組；按時程推算，停招科系最...

學測數學太簡單 補教估前段校系數學門檻增1級分

大考中心今天公布學測成績，數學滿級分1萬4489人創新高。補教指出，從去年進入個人申請第二階段門檻預估，去年數學門檻落在...

免通勤在熟悉環境讀書 他們不用補習學測成績亮眼

大學學測成績今天公布，苗栗社區高中成績亮眼，其中，私立建臺高中賴冠愷考4科滿級分60分，國立苗栗高中胡均霖考5科74級分...

不補習靠、勤練考古題 他學測考出4科滿級分佳績

大學學測成績揭曉，雲林縣正心中學鄭光詔與李昱慶獲四科滿分60級分的成績，李昱慶沒有補習，靠著勤練考古題及按部就班學習考出...

復旦高中學7人滿級分 總分頂標冠桃園

大學學測今天寄發成績單，桃園市私立復旦高中有7位學生滿級分(以自然組、社會組各4科計算)，全校共137人達4科55級分，...

學測成績揭曉 雲林斗六高中吳旭蓮五科75滿級分

大學學測成績揭曉，雲林縣斗六高中學生吳旭蓮拿下五科75滿級分，四科滿級分60級分的有賴宜謙、曾傑生，斗六高中表示，今年學...

學測放榜美和高中亮眼 屏東高中留縣升學奏效

大學學測成績今放榜，屏東私立美和高中學生曾勤雅拿下75級分（五科），學校已連續4年拿下全縣榜首，國立屏東高中則有12人拿...

「終結放榜新聞」邁入第二年 已有20校加入

學生組織「風狗浪」年再度發起「終結放榜新聞」學生行動，與台大學生會合作，今早開記者會呼籲高中應承諾拒絕以任何形式提供學生...

高中3年住教會規律作息 他第一志願是清大數學系

台中一中二類組學生秦安，學測58級分，國文、英文14級分，高中開始住教會3年，養成每天規律、定時作息、時間規劃好習慣，從...

學測數學滿級分人數過多 招聯會提做法因應

學測成績今天公布，數學科滿級分人數過多，15級分達14489人為歷年最高，未能達到招聯會的要求，招聯會執行秘書清華大學副...

熱門新聞

學測成績今公布 查詢網址看這裡

學測成績公布 五科頂標都跟去年一樣

榜首進台大醫科卻休學 、27歲拿到法國天文博士 李悅寧跌破眾人眼鏡返台任教

贏台大！ 全國自然組最熱門科系在這間大學

「鑑別度確實有問題」學測數學1.4萬人滿級分再創新高

學測數學滿級分暴增 招聯會：調整為分科篩選避超篩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。