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免通勤在熟悉環境讀書 他們不用補習學測成績亮眼

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
建臺高中學測成績4科計算，55級分以上14人，成績相當亮眼。記者范榮達／攝影
建臺高中學測成績4科計算，55級分以上14人，成績相當亮眼。記者范榮達／攝影

大學學測成績今天公布，苗栗社區高中成績亮眼，其中，私立建臺高中賴冠愷考4科滿級分60分，國立苗栗高中胡均霖考5科74級分，兩人都沒有補習，省下通勤時間在熟悉環境就近就讀，考出好成績，師生都引以為榮。

賴冠愷是建臺高中國中部第一屆雙語班學生，國中會考滿分直升高中，他學測考國文、英文、數學、自然4科60滿級分，他在校3年成績都維持全校第一名，班導師陳世明認為他是30多年教學經驗非常優秀學生之一，心思相當細膩，如果沒有考滿分，可能就是老師題目出錯，他留在苗栗讀書，苗栗縣政府就近入學激勵方案獎金8萬元，校方獎金10萬元，還可以增進親子關係，絕對利大於弊。

建臺董事會頒發賴冠愷2萬元獎學金，他說，當初選擇就近直升，就是考量可以省下通勤時間讀書，3年都沒有補習，學測考滿級分，他會評估自己興趣與志向，選擇自然科組學系。

苗栗高中數理資優班胡均霖國中會考5A9+，父親生前對易經有研究，苗栗國中畢業後，建議他就讀苗栗高中，他也認為可以在熟悉環境讀書很好，以繁星計畫為目標，也比較有容錯空間，3年都沒有補習，小考就開始認真準備，基礎打好段考、大考自然沒有問題，學測成績遭逢父喪，但他不讓父親失望，調適轉念讀書，學測拚出好成績，將選擇中醫系升學，以慰父親在天之靈。

此外，君毅中學高中部學生張宇賢考出全校最高的48級分，校方頒發10萬元獎學金鼓勵，他是中低收家庭新住民之子，父親擔任守衛工作，平時忙於工作，養成他獨立的個性，雖每天搭40分鐘校車中就學，還利用時間打工，他妥善管理時間，並配合學校規畫，學習穩紮穩打。

建臺高中校長彭文彬說，全校198名學牛參加學學測，4科計算，55級分以上14人，50級分以上達51人，預估60人以上可錄取國立大學人數，整體表現均持續創新高。苗栗高中校長劉瑞圓指出，今年5科全考449人，70級分2人，60級分以上24人，比去年大幅增加1倍，社區高中就近入學也有好成績。

另，興華高中普通班100人參加學測，今年是創校以來最好表現，70級分以上有3人，皆為國中部直升，60級分以上10人，最高分72級分的曾同學。君毅高中部43人，社會頂標4人，國文頂標1人，4科40級分以上5人，較去年進步，透過繁星計畫可順利錄取理想大學。

私立建臺高中賴冠愷（左）學測考4科滿級分60分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
私立建臺高中賴冠愷（左）學測考4科滿級分60分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
君毅中學高中部學生新民之子張宇賢妥善管理時間，考出全校最高的48級分。圖／君毅中學提供
君毅中學高中部學生新民之子張宇賢妥善管理時間，考出全校最高的48級分。圖／君毅中學提供
私立建臺高中賴冠愷（左）學測考4科滿級分60分，董事會頒發2萬元獎金。記者范榮達／攝影
私立建臺高中賴冠愷（左）學測考4科滿級分60分，董事會頒發2萬元獎金。記者范榮達／攝影
私立建臺高中賴冠愷學測考4科滿級分60分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
私立建臺高中賴冠愷學測考4科滿級分60分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
國立苗栗高中胡均霖（右）學測考5科74級分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
國立苗栗高中胡均霖（右）學測考5科74級分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
國立苗栗高中胡均霖學測考5科74級分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影
國立苗栗高中胡均霖學測考5科74級分，師生都引以為榮。記者范榮達／攝影

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