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復旦高中學7人滿級分 總分頂標冠桃園

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復旦高中學測7人滿級分，全校共137人達4科55級分，247位逾半數學生4科總分達頂標52級分，在全國各高中表現耀眼。圖／桃園市私立復旦高中提供
復旦高中學測7人滿級分，全校共137人達4科55級分，247位逾半數學生4科總分達頂標52級分，在全國各高中表現耀眼。圖／桃園市私立復旦高中提供

大學學測今天寄發成績單，桃園市私立復旦高中有7位學生滿級分(以自然組、社會組各4科計算)，全校共137人達4科55級分，247位逾半數學生4科總分達頂標52級分，在全國各高中表現耀眼。

復旦高中滿級分學生自然組有劉俊彤、傅靖芸、楊子賢、李哲陽、郭蕙誼、鍾孟辰，社會組梁東謀，7人幾乎都是從國中部直升高中部的學生，他們表示因為覺得熟悉原來的校園環境，也能適應學習風氣，加上相信、適應老師的教學方式和就近入學，國中畢業後選擇直升高中部，捨棄公立第一志願的學校。

「很希望能成為新冠肺炎(COVIE-19)防疫醫師」、「台灣的醫療團隊水準真的很棒」，劉俊彤第一志願為醫學系，他不諱言一方面的是家人期許，更重要的是他自己覺得成為醫師可以守護別人的健康，幫助他們有健康的未來，他很注意台灣對抗新冠肺炎的防疫消息，對台灣的醫療團隊很有信心，認為防疫成果一定能在國際受矚目。

傅靖芸希望第一志願能錄取資訊或電機，她對程度設計很有興趣，高中參加過台大、清大資訊營隊，至於讀書方法，傅靖芸不覺得自己有特別的方法，只要跟著學校、老師訂的進度就好。

劉俊彤分享讀書心得時認為要有自信、對自己負責，即使考試當天感覺沒準備好也不要放棄，他知首自己數學比較不穩，學測前一個月天天寫練習題，果然交出好成績。對不少學生禁不起滑手機的誘惑，劉俊彤強調「不要敷衍自己」，該做的事就要先做，不要給自己任何藉口。

復旦高中表示，今年數理及語文班共7班4科平均總分達54級分，各科滿分人數國文56人、英文51人、數學146人、自然45人、社會35人，升學績效按考生人數比率計自居桃園之冠。

新冠肺炎 109學測

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