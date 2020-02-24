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捨武陵就近入學社區高中 單親低收生學測拚出校榜首
109年度大學學測今天上午放榜，桃園市立南崁高中語文專長班學生湯敏，考出3科滿級分、4科總分58級分優異成績，成為該校今年學測榜首，校方表示，湯敏來自低收單親家庭，她卻兩不氣餒，3年前國中會考5A成績，但她放棄武陵高中，選擇該校就近入學，並領取菁英入學獎金，努力向學，一直維持校排百分之一，終於學測一舉考出好成績。
湯敏進入南崁高中語文專長班後，課業成績優異，一直維持校排百分之一，高2暑假還獲選參加教育部德瑞法交流計畫出國學習，平常在圖書館擔任志工，湯敏表示，繁星申請大學，她第一志願選擇台灣大學社會學系，希望未來能運用所學幫助社會弱勢族群。
湯敏從小就知道「努力讀書是翻轉未來唯一路」，想法也較同齡學生成熟，她表示，貧窮的環境，可能會讓人生道路有些波折，但她轉個念頭，視為讓她破浪前進、散發光芒的契機，未來取決於自己，只要有毅力和積極向上心，再艱難逆境都能度過，「逆風才能飛得更高更遠」。
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