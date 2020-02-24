學測放榜美和高中亮眼 屏東高中留縣升學奏效

大學學測成績今放榜，屏東私立美和高中學生曾勤雅拿下75級分（五科），學校已連續4年拿下全縣榜首，國立屏東高中則有12人拿下56級分（四科）以上，8成都是留縣升學的孩子，其中3人拿下59級分，國中會考拿下4A1B的林鈺承，這次拿下58級學分，三年努力成功翻轉。

美和高中校長曾焜宗表示，除曾勤雅同學5科75級分(4科60級分)外，陳蘊安同學也考出4科59級分的佳績，另外從小琉球到美和求學的田舒茜4科52級分，創離島新高。還有不向命運低頭的黃仲平同學4科56級分、原住民徐子宴同學56級分，表現都非常優異。

另外，國立屏東高中今年的大學學測成績也十分耀眼，四科總級分56級分以上同學有12人，其中楊承諺、王柏涵、魏啟紘考出59級分，林鈺承入學時國中會考成績是4A1B，但是在屏中就學期間奮發努力不懈，學測成績特別亮眼。

另外高三學生邱立大是單親且低收入戶的孩子，家庭經濟情況非常困難，在屏中三年靠著自己的努力及許多善心人士的幫助，申請到許多獎助學金順利求學，在這次學測中也獲得四科總級分55級分的優異成績，表現讓人感動。

屏中表示，學校目前有3位同學已經由特殊選才管道錄取大學。美術班的蘇宇柔及陳彥禎錄取國立中山大學劇場藝術學系及國立屏東大學視覺設計學系，另外傅義凱錄取國立屏東大學英語學系。

其中傅義凱從高一開始便與學校合作申請非學校型態實驗教育-在家自學方案，經過學生及家長的努力及學校的配合，展現學習成果。

屏中校長陳國祥表示，這次56級分以上的同學，有超過8成的學生都是拿屏東縣政府及教育部留縣升學獎學金，留縣升學已經看到成果。