今年學測只有一題難題 補教師：絕不要放棄數學

學測成績今天公布，補教指出，今年數學滿級分1萬4489人，是2017年數學滿級分人數的八倍。預估熱門科系個人申請要進第二階段，數學都要比去年加一級分。

相較其他科，數學是不少高中生放棄的科目。得勝者文教考試策略部主任藍天予也是數學老師，他根據學測數學科各級分累計人數指出，2017年數學考10級分的人，換算成今年約是14級分，程度中等的學生也能達前標或頂標。

藍天予建議高中生不要完全放棄數學，考前至少要掌握基本定理。他說，學生容易放棄數學，是因為校內段考比較難，比如某高中數理資優班學生數學考70分，就是全班第一名；有些後段學生也學習挫折而放棄。但從大考中心資料來看，2017年至今學測數學高分人數逐年增加，大考中心也說今年學測數學只有一題難題，15級分人數也創新高。