聽新聞
test
0:00 / 0:00
今年學測只有一題難題 補教師：絕不要放棄數學
學測成績今天公布，補教指出，今年數學滿級分1萬4489人，是2017年數學滿級分人數的八倍。預估熱門科系個人申請要進第二階段，數學都要比去年加一級分。
相較其他科，數學是不少高中生放棄的科目。得勝者文教考試策略部主任藍天予也是數學老師，他根據學測數學科各級分累計人數指出，2017年數學考10級分的人，換算成今年約是14級分，程度中等的學生也能達前標或頂標。
藍天予建議高中生不要完全放棄數學，考前至少要掌握基本定理。他說，學生容易放棄數學，是因為校內段考比較難，比如某高中數理資優班學生數學考70分，就是全班第一名；有些後段學生也學習挫折而放棄。但從大考中心資料來看，2017年至今學測數學高分人數逐年增加，大考中心也說今年學測數學只有一題難題，15級分人數也創新高。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言