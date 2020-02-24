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高中3年住教會規律作息 他第一志願是清大數學系
台中一中二類組學生秦安，學測58級分，國文、英文14級分，高中開始住教會3年，養成每天規律、定時作息、時間規劃好習慣，從宗教的考量，第一志願要申請清大數學系。
秦安是單親家庭，媽媽是數學老師，他是虔誠的基督徒，高一主動要求想住教會，想學習獨立、有同伴，妹妹升高一也一起住教會。
秦安高一校排50到100名，高二組排前2名。他說，媽媽是數學老師，家中長輩也多是數學系背景，對數學很有興趣，以數學系為第一志願，教會朋友、學長都讀清大較多，才把清大當地一志願。
秦安高中3年都沒有補習，3年住在教會養成很固定的作息，每天5點45分起床、6點一起禱告、6點半開始學校生活；晚上7點前回教會開始讀書到9點半半、晚上10點再一起禱告，11點就寢時間。
秦安說，信仰讓他學習抓住時間、把握時間，有一本「時間計畫」可以細緻到以15分鐘為單位，每周規劃學習時間，教會的固定作息感覺時間壓縮，上課專心很重要，集體住宿養成很好的時間概念。
秦安也養成奉獻的習慣，每周拿到零用錢就先捐獻給教會，「如果這個禮拜零用錢剩下100元、下周就跟媽媽少拿100元。」他希望自己未來能從事教職，有餘力就傳教。
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