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學測數學滿級分人數過多 招聯會提做法因應
學測成績今天公布，數學科滿級分人數過多，15級分達14489人為歷年最高，未能達到招聯會的要求，招聯會執行秘書清華大學副校長戴念華表示，可用增加參採科目或分科篩選的方式減少超額篩選情況。
戴念華表示，從分析結果看到，數學科雖不盡理想，但其他科目結果都不錯，對考招連動的穩定性也不錯，但今年60級分有779人，比前一年增加184人，初步分析，對招生影響尚可因應，但對醫牙等高度競爭校系的影響較大，而世界各地醫牙系也都是高度競爭，因此可增加二階段篩選人數，有助於甄選到真正適合當醫生的學生，並能維持高品質的甄試。
大考中心主任張茂桂說數學的高分群增加，大考中心會自我檢討，這次的結果連命題團隊也吃驚，討論結果是命題組太偏重每一題難易度的討論，而沒有整個試卷難易度的討論，但行政過程連審題、考生試題等審查點也沒有發出警訊，以後會加強行政督導，行政檢核命題團隊還有很大進步空間。
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