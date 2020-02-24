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學測國寫考靜夜情懷沒人滿分 4395人抱蛋

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
大學學測成績今天出爐，國寫測驗有五人拿到最高分23.5分，沒人拿滿分，4395人「抱鴨蛋」；英文作文則有17人拿滿分。本報資料照片
大學學測成績今天出爐，國寫測驗有五人拿到最高分23.5分，沒人拿滿分，4395人「抱鴨蛋」；英文作文則有17人拿滿分。本報資料照片

大學學測成績今天出爐，國寫測驗有五人拿到最高分23.5分，沒人拿滿分，還有4395人「抱鴨蛋」；英文作文則有17人拿滿分。

大考中心今天公布109學年度學科能力測驗成績。非選擇題部分，國語文寫作能力測驗共兩大題，第一題要考生就個人經驗，說明玩具偏向「玩物喪志」或「玩物養志」的自身看法，第大題考「靜夜情懷」。

大考中心資料顯示，國寫第一題無人滿分，405人0分，第2題有五人拿到23.5分最高，4395人拿0分。

英文科非選擇題部分，翻譯題共有762人拿到滿分，9372人拿0分；作文題則提供兩張賣場周年慶大批人潮的新聞報導圖片，要考生描述圖片中發生的狀況，並敘述接下來的發展和結果。有17人拿滿分，另外有1萬2817人0分。

109學測

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學測成績今公布 查詢網址看這裡

學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

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