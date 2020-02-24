學測數學滿級分暴增 招聯會：調整為分科篩選避超篩

今年學測數學科滿級分人數達1萬4489人歷年最高，外界擔心個人申請第一階段再度發生超篩。對此，大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華表示已緊急與大學討論因應。以往大學個人申請入學有同級分超額篩選情形是以「採計科目級分總和」再篩一次，因應學測五選四新制，今年新增使用「分科篩選」以減少超篩。

戴念華說，除部分使用國、英、數、自四科高度競爭的焦點科系外，數學單科成績還不至於影響到嚴重超額篩選，並說，「今年超篩情況，會比去年緩和。」

戴念華說，109學年大學招生的2154個校系中有946個校系新增使用「分科篩選」，並且另有151個校系「增加參採科目」，預期能有效減少超篩。如果以去年考生填的志願序與今年新增的篩選條件模擬，顯示超額篩選人數的校系數目，將較108年減少約一半左右。

除醫牙類科外，其他熱門校系，預期今年因使用「增加科目」及「分科篩選」，例如清大電機、交大材料、中山資管、台大國企等校系，超篩人數將明顯減少。

戴念華表示，今年「國英數自組合」60級分有779人，比前一年595人增加184人，評估對招生影響尚可因應，但對於醫學系、牙醫系等高度競爭校系影響較大。

招聯會在去年7月4日即召開徵詢醫牙校系對於超篩的看法，與會者多數認為世界各國的醫學系普遍是高倍率的競爭，參加二階段人數增加，有助於甄選到真正適合當醫生的學生。且醫牙校系因為有足夠的臨床醫師擔任審查委員，有能量維持高品質的甄試，招聯會今年度提醒醫牙學系預作準備因應。

戴念華進一步指出，考生選填志願的意向每年或有不同，109學年已調整超篩工具，除部分使用國、英、數、自四科高度競爭的焦點科系之外，數學單科成績尚不至於影響到嚴重超額篩選，顯示招生制度仍穩健可以承受相當的擾動。