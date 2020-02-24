「鑑別度確實有問題」學測數學1.4萬人滿級分再創新高

大考中心今天公布109學年度學測成績，各科頂標分數全部和去年一樣。考生單科表現則以數學科共1萬4489人拿到最高15級分最多，創19年來新高，遠超過去年的7782人增加許多，占比由5.82%提升至11.22%。大考中心主任張茂桂說，今年數學科高分群暴增，「鑑別度確實有問題」。

去年學測罕見發生數學科滿級分7782人，已創18年來新高，今年數學科滿級分又大幅增加，大考中心推估應與難題，也就是考生得分通過率在29%以下的題目只有一題有關，108年數學科難題有三題。

大考中心表示，今年國文、英文科、社會和自然滿級分人數在3%至5%之間，可符合招生篩選需求，但今年度數學考科滿級分人數為11.22%，可能造成高分群篩不出來。

大考中心主任張茂桂表示，今年學測數學科滿級分考生人數較多，招聯會有要求大考中心應於109學測強化高分群鑑別度，以發揮招生篩選功能，大考中心依此規畫109學測數學科方向，並傳達給命題組。但最後未能達成招聯會要求，規畫難題卻只有一題，不符合大考中心的命題規畫。後續將加強數學科命題規畫是否落實鑑別度與穩定性目標，並且擴大利用題庫題的質量，要求命題團隊多採用題庫題。

大考中心今天公布109學年度學測成績，包括各科級分、人數百分比累計表及各科的5標分數「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數。各科頂標分數分別為國文科13級分、英文科14級分、數學科14級分、社會科13級分和自然科13級分，全部和去年一樣。

大考中心分析，各科五標和去年類似，英文前標與均標比去年略降一級分，後標略增一級分；數學前標提高一級分；社會後標略降一級分；國文和自然五標和去年一樣。國文科五標與去年相同，但頂標和前標級分數相同，因為獲得13級分考生人數較多。

大考中心表示，英文科滿級分從108年7689人（5.66%），降至今年的6025人（4.60%），百分比降至5%以下。社會科滿級分雖增加1631人，但未超過5%。國文科滿級分微減164人，自然科滿級分微增178人。

大考中心去年開始不再公布五科總級分人數，今年考生選考四科的組合共五種，以「國、英、數、自」組合合計779人拿四科滿級分最多，比去年的595人多。