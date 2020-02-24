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學測成績公布 五科頂標都跟去年一樣
大考中心今天公布109學年度學測成績，今年「頂標」為成績位於第88百分位數的考生級分，各科頂標分數分別為國文科13級分、英文科14級分、數學科14級分、社會科13級分和自然科13級分。五科全部和去年一樣。
大學入學考試中心今天公布109學年度學科能力測驗成績，包括各科級分、人數百分比累計表及各科的5標分數「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」分數。
查詢學測成績，請見：https://score.ceec.edu.tw/
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