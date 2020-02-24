學測成績今公布 查詢網址看這裡

109學年度學科能力測驗考生成績將於今天上午9時起開放網路和電話語音查詢，報名時有填手機號碼的考生，將收到大考中心簡訊通知成績。

大學入學考試中心指出，109學年度學科能力測驗考生成績及統計資料將於2月24日公布，成績通知單於2月25日寄發；個別報名者直接寄至考生的通訊地址，集體報名者由集體報名單位轉發給考生，申請成績通知單補發日期為2月26日至3月2日。

凡報名資料填寫行動電話號碼的考生，於24日公布成績當天，將收到大考中心簡訊通知成績，上午9時起也開放網路和電話語音（02-2364-3677）查詢成績。

大考中心表示，24日也將公布各考科5項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表；考生如對學測成績有疑義，須於2月25日至3月2日申請複查，複查結果將於3月6日寄發，並提供網路及電話語音查詢。

查詢學測成績，請見：https://ap.ceec.edu.tw/examinfo/SysOpen.aspx?examid=109SAT