學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

今年大學學測有13萬3446人報考，明天上午將公布成績，24日上午9時起，考生可至大考中心網站或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

成績通知單於2月25日寄發，個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話02-23661416轉608查詢。申請補發日期自2月26日起至3月2日止，逾期不予受理。

●簡訊通知及查詢成績

2月24日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，即可至大考中心網站或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

公布成績統計資料

公布成績當日上午，大考中心網站首頁將改為簡易版首頁。各考科五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表於同日公布於大考中心網站。

成績複查

考生如對本次學科能力測驗成績有疑義，請於2月25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上的「考生申請成績複查密碼」或至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」之「查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月6日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。