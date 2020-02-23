快訊

北市再槓衛福部 黃珊珊嗆：吵來吵去病毒不會不見

大陸新冠肺炎新增近百死亡 總計約7.7萬例2442死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
今年大學學測有13萬3446人報考，明天上午將公布成績。本報資料照片
今年大學學測有13萬3446人報考，明天上午將公布成績。本報資料照片

今年大學學測有13萬3446人報考，明天上午將公布成績，24日上午9時起，考生可至大考中心網站或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

成績通知單於2月25日寄發，個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交集體報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。如欲查詢寄發情形，集體報名者，請洽集體報名單位；個別報名者，請以電話02-23661416轉608查詢。申請補發日期自2月26日起至3月2日止，逾期不予受理。

●簡訊通知及查詢成績

2月24日公布成績當日上午提供手機簡訊通知成績服務，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，大考中心以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，即可至大考中心網站或以電話語音(02) 2364-3677查詢成績。

公布成績統計資料

公布成績當日上午，大考中心網站首頁將改為簡易版首頁。各考科五項成績標準、原始分數與級分對照表、級分人數百分比累計表，以及2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表於同日公布於大考中心網站。

成績複查

考生如對本次學科能力測驗成績有疑義，請於2月25日起至3月2日止，使用考生成績通知單上的「考生申請成績複查密碼」或至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」之「查詢成績複查密碼系統」查詢密碼後，於成績複查系統登錄申請複查相關資料。複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，即未完成申請手續，且逾期不再受理。複查結果通知書於3月6日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

學測

延伸閱讀

學測同名同姓坐錯位 確定扣2級分

學測英文作文 考生無厘頭寫圓周率扣1級分

學測社會送分近11年最多 大考中心將加強審題

學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

相關新聞

學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

今年大學學測有13萬3446人報考，明天上午將公布成績，24日上午9時起，考生可至大考中心網站（https://www....

招手台灣頂標生 香港城市大學：因應疫情改網路面試

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。香港城市大學今天宣布，原訂在台...

銘傳開設「網路校園博覽會」 一鍵明瞭備審重點

受新冠肺炎疫情影響，銘傳大學表示，今年開設網路校園博覽會「校系直通門」，集結各學系備審資料審查重點、系網頁、PPT、影音...

學測同名同姓坐錯位 確定扣2級分

大考中心考試委員會昨天審議今年大學學測違規情形，有考生在英文科答案卷寫圓周率，還有考生在國寫答案卷畫積木疊疊樂，都被扣一級分；另今年社會科出現三題共送六分，是學測近十一年送分最多的一次。大考中心表示，往後將加強審題，並邀學者專家討論如何精進試題。

學測同名同姓坐錯位烏龍 確定被扣二級分

今年大學學測，台北一考區兩名「同名同姓」的考生，在同一試場互相坐錯座位應試，大考中心考試委員會今天審議學測申訴案，決定扣...

學測試場違規減少 未帶證件仍多

來年考生的借鑑！針對109學年學測試務，大考中心18日報告，試場違規共有668件，較上學年總件數733件減少65件，其中未攜帶有效證件391件較上學年度增加34件，行動電話未關機或物品發出聲響相關違規共175件，較108學年度261件減少86件。違規情形有所改善。

學測英文作文 考生無厘頭寫圓周率扣1級分

大考中心今天舉行委員會審議109學年學測的考生違規樣態，考生違反答案卷作答規定共38件。考生在英文作文作答區，寫出一長串的圓周率「3.14159265358979」，這位考生被扣減這科成績一級分。

學測社會送分近11年最多 大考中心將加強審題

109學年度學科能力測驗社會科出現3題共送6分，是學測近11年送分最多的一次。大考中心表示，往後將加強審題，並邀學者專家...

學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜。台中有一考區的考生在考數學科時，在手上以原子筆抄錄答案，...

規定不明確 背著背包考學測不扣分

今年大學學測，新北考區有考生在考「國寫」時被監視人員發現將胸背包背在身上，但由於並未使用背包，大考中心考試委員會今天審議...

奇！學測英文作文寫一長串圓周率 被扣1級分

大考中心今天召開委員會審議109學年學測的考生違規樣態，考生違反答案卷作答規定共有38件，其中還有考生在英文作文作答區，...

多益測驗延期 額溫超過37.5度不得應試

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，代理台灣多益測驗的忠欣公司表示，原訂2月16日、2月23日舉行的多益英語測驗，將...

熱門新聞

延後開學不延後放暑假 台灣可擺脫「學期最長國家」?

開學在即 員林國小口罩存量達7倍成大戶

準備開學！學校購買紅外線熱像儀、買口罩套送學童

終結放榜新聞尚未成功 學生團體要再次出擊

教育部：大學不得以不續聘要脅老師執行線上教學

學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。