快訊

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

招手台灣頂標生 香港城市大學：因應疫情改網路面試

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。香港城市大學今天宣布，原訂在台北舉行的面試將改為預約網上面試，符合成績標準的考生可提出申請，通過審核後會通知網上面試。報系資料照
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。香港城市大學今天宣布，原訂在台北舉行的面試將改為預約網上面試，符合成績標準的考生可提出申請，通過審核後會通知網上面試。報系資料照

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。香港城市大學今天宣布，原訂在台北舉行的面試將改為預約網上面試，符合成績標準的考生可提出申請，通過審核後會通知網上面試。

109年學測將於2月24日公布成績，香港城市大學今天舉行視訊記者會，香港城市大學校長郭位等人連線與會，說明對台招生資訊。

香港城市大學是香港第1所招收台灣高中畢業生的大學，目前英國QS機構世界大學排名名列52名，城大也與美國哥倫比亞大學設立雙聯學位，也與美國康乃爾大學設立6年制獸醫學位。

郭位表示，校內教師來自近30個國家，學生來自40多國，目前已有50%學生有國際交流經驗，未來目標希望讓65%學生都有海外交流或實習機會。同時學校還成立高等研究院，邀各國重量級專家學者參與，也包括諾貝爾獎得主，為研究與教學做出更多貢獻。

為招收優秀台灣高中生，城大今年採計學測4科，除了英文要求頂標，其他各科要求視學系不同而定，學校也有各項獎學金，提供給成績優異的學生。

近年來，愈來愈多台灣學測頂標生有意赴香港一流大學就讀，雖香港陸續發生反送中運動、加上現下新冠肺炎疫情，香港城市大學今天也表示，今年大學博覽會的現場面試改為預約線上面試。學生在學測成績公布後，可於2月28日前申請預約面試（https://www.cityu.edu.hk/admo/nonlocal/GSAT.htm），經學校評審後將通知考生進行網路面試。

香港 面試 新冠肺炎

延伸閱讀

民進黨送50萬個口罩到香港？兩網友散播假訊息被法辦

香港城市大學盼招優秀台生 因應疫情改網路面試

香港中聯辦主任斥政治私利如同新冠病毒

專章移除 楊百翰大學同性戀校規鬆綁了

相關新聞

招手台灣頂標生 香港城市大學：因應疫情改網路面試

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。香港城市大學今天宣布，原訂在台...

學測社會送分近11年最多 大考中心將加強審題

109學年度學科能力測驗社會科出現3題共送6分，是學測近11年送分最多的一次。大考中心表示，往後將加強審題，並邀學者專家...

銘傳開設「網路校園博覽會」 一鍵明瞭備審重點

受新冠肺炎疫情影響，銘傳大學表示，今年開設網路校園博覽會「校系直通門」，集結各學系備審資料審查重點、系網頁、PPT、影音...

學測同名同姓坐錯位 確定扣2級分

大考中心考試委員會昨天審議今年大學學測違規情形，有考生在英文科答案卷寫圓周率，還有考生在國寫答案卷畫積木疊疊樂，都被扣一級分；另今年社會科出現三題共送六分，是學測近十一年送分最多的一次。大考中心表示，往後將加強審題，並邀學者專家討論如何精進試題。

學測同名同姓坐錯位烏龍 確定被扣二級分

今年大學學測，台北一考區兩名「同名同姓」的考生，在同一試場互相坐錯座位應試，大考中心考試委員會今天審議學測申訴案，決定扣...

學測試場違規減少 未帶證件仍多

來年考生的借鑑！針對109學年學測試務，大考中心18日報告，試場違規共有668件，較上學年總件數733件減少65件，其中未攜帶有效證件391件較上學年度增加34件，行動電話未關機或物品發出聲響相關違規共175件，較108學年度261件減少86件。違規情形有所改善。

學測英文作文 考生無厘頭寫圓周率扣1級分

大考中心今天舉行委員會審議109學年學測的考生違規樣態，考生違反答案卷作答規定共38件。考生在英文作文作答區，寫出一長串的圓周率「3.14159265358979」，這位考生被扣減這科成績一級分。

學測考生把答案抄手心被抓：「你們又沒講」 扣1級分

大考中心考試委員會今天審議109學年度學科能力測驗考生違規事宜。台中有一考區的考生在考數學科時，在手上以原子筆抄錄答案，...

規定不明確 背著背包考學測不扣分

今年大學學測，新北考區有考生在考「國寫」時被監視人員發現將胸背包背在身上，但由於並未使用背包，大考中心考試委員會今天審議...

奇！學測英文作文寫一長串圓周率 被扣1級分

大考中心今天召開委員會審議109學年學測的考生違規樣態，考生違反答案卷作答規定共有38件，其中還有考生在英文作文作答區，...

多益測驗延期 額溫超過37.5度不得應試

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，代理台灣多益測驗的忠欣公司表示，原訂2月16日、2月23日舉行的多益英語測驗，將...

自閉症作家與教授筆談面試展寫作天賦 錄取中文系

特殊選才是大學入學新管道，中央大學表示，該校109學年特殊選才報名人數304人，創歷年新高。今年共錄取26位學生，其中2...

熱門新聞

開學防疫Q&A／師生1人確診就停課！ 弄懂中小學生體溫標準

比腸病毒更嚴 高中以下每班1人確診就全班停課

新冠肺炎停課擬比照腸病毒 一班兩確診停七天

因應新冠肺炎6國考延期 高普考延至7月17日

新興經濟體大學200大 中亞聯大雙入榜亞大進步最多

部分中港澳生未落實居家檢疫 彰化急召113名學生回校

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。