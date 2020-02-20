招手台灣頂標生 香港城市大學：因應疫情改網路面試

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，目前中港澳居民全數暫緩來台，中港澳旅遊警告也提升至三級。香港城市大學今天宣布，原訂在台北舉行的面試將改為預約網上面試，符合成績標準的考生可提出申請，通過審核後會通知網上面試。

109年學測將於2月24日公布成績，香港城市大學今天舉行視訊記者會，香港城市大學校長郭位等人連線與會，說明對台招生資訊。

香港城市大學是香港第1所招收台灣高中畢業生的大學，目前英國QS機構世界大學排名名列52名，城大也與美國哥倫比亞大學設立雙聯學位，也與美國康乃爾大學設立6年制獸醫學位。

郭位表示，校內教師來自近30個國家，學生來自40多國，目前已有50%學生有國際交流經驗，未來目標希望讓65%學生都有海外交流或實習機會。同時學校還成立高等研究院，邀各國重量級專家學者參與，也包括諾貝爾獎得主，為研究與教學做出更多貢獻。

為招收優秀台灣高中生，城大今年採計學測4科，除了英文要求頂標，其他各科要求視學系不同而定，學校也有各項獎學金，提供給成績優異的學生。

近年來，愈來愈多台灣學測頂標生有意赴香港一流大學就讀，雖香港陸續發生反送中運動、加上現下新冠肺炎疫情，香港城市大學今天也表示，今年大學博覽會的現場面試改為預約線上面試。學生在學測成績公布後，可於2月28日前申請預約面試（https://www.cityu.edu.hk/admo/nonlocal/GSAT.htm），經學校評審後將通知考生進行網路面試。