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銘傳開設「網路校園博覽會」 一鍵明瞭備審重點

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
銘傳大學開設網路校園博覽會「校系直通門」，說明各系選才準則。圖／銘傳大學提供
銘傳大學開設網路校園博覽會「校系直通門」，說明各系選才準則。圖／銘傳大學提供

新冠肺炎疫情影響，銘傳大學表示，今年開設網路校園博覽會「校系直通門」，集結各學系備審資料審查重點、系網頁、PPT、影音、FB、IG等內容，讓同學們在家就能知道各系特色和選才標準，還可以透過網路諮詢解答困惑。

銘傳大學教務長遲文麗表示，各高中因疫情延後開學，壓縮了高三學生大學個人申請作業時程，而耽心群聚感染又紛紛取消大學博覽會，讓高中生及家長更加焦慮。為了讓同學們在家也能自主準備備審資料，銘傳大學特別公布了各學系的個人申請備審資料審查重點，讓同學們在家就能即時瞭解及運作。

遲文麗說，過去在審查學生的備審資料時，發現學生不清楚學系重視的點在哪裡，經常以流水帳般介紹自己家庭、堆疊了許多與學系所需特長無關的獎狀或證書，而自傳及讀書計畫的內容沒有彰顯自己的特點及因應學系的資源來作規畫，甚至出現前後不一致的內容。「校系直通門」公告各學系評分項目及評分參考，協助考生聚焦，避免偏離各學系要求的重點。

他表示，教授在審查學生資料時，最重視「學生的特長、與學系的連結」。銘傳公布的備審資料審查重點，讓學生清楚知道學系審查的重點項目，如財金系的活動參與及領導力項目中，明確告訴學生有關公益活動或比賽的證明，如親善大使，社區服務，體育活動等。另方面也指引學生撰寫自傳與讀書計畫，如財法系要求以敘事方式提出專題報告、時事新聞心得或活動企劃書，來證明學生具有思考、創造及解決問題的能力。

遲文麗說，銘傳也會持續秉持著嚴謹的審查程序，在備審資料的審查前，不會讓學系教授知道學生的學測成績；每份備審資料都至少會有三名以上的教授、依據同樣的準則（即評量尺規）執行審查。如果不同教授間的評分落差較大，還會啟動差分檢核機制，希望透過適切評分機制，協助學系找到更適性學生。

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