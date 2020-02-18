學測同名同姓坐錯位烏龍 確定被扣二級分

今年大學學測，台北一考區兩名「同名同姓」的考生，在同一試場互相坐錯座位應試，大考中心考試委員會今天審議學測申訴案，決定扣減該節成績二級分。

大考中心指出，有關同姓名坐錯座位的申訴案，與會委員考量近五年每年均有約30至40間試場有60至80人為同試場同姓名情況，但並無因坐錯位置而被提報違規，而對號入座是考生應該遵守的試場規定，決議維持扣分處理；但也建議中心考場服務可更周到，並請再檢視違規罰則的衡平性。

大考中心表示，將於109學年度指考進行試場編場時增列同試場同姓名檢核措施。