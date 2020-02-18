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學測試場違規減少 未帶證件仍多

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
針對考試開始響鈴前跑錯考場，竟拿走考卷，又在考試前歸還等特殊案例，大考中心表決適用條款。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
針對考試開始響鈴前跑錯考場，竟拿走考卷，又在考試前歸還等特殊案例，大考中心表決適用條款。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

來年考生的借鑑！針對109學年學測試務，大考中心18日報告，試場違規共有668件，較上學年總件數733件減少65件，其中未攜帶有效證件391件較上學年度增加34件，行動電話未關機或物品發出聲響相關違規共175件，較108學年度261件減少86件。違規情形有所改善。

試場及作答違規

違反試場規則方面，有391件（58.53%）考生未攜帶有效證件正本入場應試，113件（16.92%）行動電話未關機，43件（6.44%）將不可攜帶的物品隨身攜帶或置於座位區，37件（5.54%）應試時間結束仍繼續作答，18件（2.69%）攜帶物品發出聲響影響秩序，16件（2.40%）應試時飲食，共668件違規情事。

在違反答案卷作答規則方面，大考中心說，不可書寫作答和題目無關的文字符號，也不可在答案卷顯示自己身分，違者皆扣減該節答案卷成績1級分。例如，有學生在答案卷上書寫圓周率，或用中文書寫英文作文，及在答案卷上畫圖、塗鴉等。

試卷閱卷力求公平

大考中心報告，身心障礙及重大傷病考生共506人，包括視障60人、肢障65人、他障213人及其他傷病168人。特殊試題成績換算上，使用點字試題、盲用電子試題、語音播放試題及電子試題Word格式搭配螢幕報讀軟體（NVDA）之考生，成績計算依簡章規定其應作答之實際題分依比例還原後，再重新計算。

在國寫及英文非選擇題閱卷上，大考中心表示，抽樣部分考生答案卷進行審閱討論，編制閱卷參考手冊，使閱卷委員能有效掌握評分原則。正式閱卷時，每份答案卷以隨機方式配卷給2位委員評閱，若兩者分數差距超過標準，由協同主持人進行第3閱，若差距仍大，則由正、副召集人及資深協同主持人進行第4閱。

不可書寫作答和題目無關的文字符號，也不可在答案卷顯示自己身分，違者皆扣減該節答案卷成績1級分。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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